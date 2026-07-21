Google Pixel : les jours de ces deux modèles sont comptés, êtes-vous concerné ?

Google vient de publier Android 17 QPR2 Bêta 1. Elle offre un premier aperçu des changements qui seront apportés par la mise à jour Android 17 prévue pour cet automne. Surtout, elle révèle en filigrane le nom de deux modèles qui ne seront pas pris en charge : la version stable marquera la fin de leur support.

C’est le jeu du suivi logiciel programmé : lorsque vous achetez un smartphone, vous savez d’emblée quand son support logiciel prendra fin – sa durée de vie étant à la discrétion des constructeurs. À ce propos, la première bêta d’Android 17 QPR2 vient de sortir et, outre les nouveautés qu’elle introduit, elle révèle surtout les deux modèles qui ne feront plus partie de l’aventure lorsque sa version stable, prévue pour après octobre, sera déployée.

Cela fait presque trois ans qu’un Google Pixel n’avait pas été abandonné, le dernier en date étant le Pixel 5 avec Android 14 QPR1 Beta 1. Après un sursis de deux ans, c’est désormais à ses successeurs directs, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, d’arriver en fin de course.

Android 17 QPR2 marque la fin du support pour deux modèles de Google Pixel

Comme le rappelle Android Authority, tous deux sont sortis en octobre 2021. À cette époque, la firme de Mountain View ne promettait que trois ans de mises à jour du système d’exploitation. Ces deux modèles n’auraient donc jamais dû connaître Android 16. Pourtant, ils connaîtront les premiers pas d’Android 17 QPR1, la mise à jour étant prévue pour septembre avec le Feature Drop – soit avant leur cinquième anniversaire.

Ce revirement est lié à la sortie de la série Pixel 8 : elle a inauguré l’engagement du support logiciel sur sept ans. C’est à ce moment-là que Google a décidé de porter celui des Pixel 6 et des Pixel 7 de trois à cinq ans. La version publique d’Android QPR2 devrait sortir après octobre : les Pixel 6 et 6 Pro n’y goûteront donc pas.

Et le Pixel 6a ? Puisqu’il fêtera ses 5 printemps en juillet 2027, il devrait même pouvoir recevoir Android 18. Mais la fin de son support interviendra donc l’an prochain, tout comme celui des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. En 2028, ce sera au tour des Pixel 7a et Pixel Fold d’être écartés. Le prochain abandon n’interviendra ensuite qu’en 2030 : ce sera celui de la série Pixel 8.