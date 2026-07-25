Ce VPN ne masque plus seulement votre adresse IP : Surfshark veut protéger toute votre vie numérique

Surfshark a continué d'étoffer son offre ces derniers mois avec une extension de son réseau, l'arrivée d'un nouveau protocole maison, ainsi que des outils qui vont bien au-delà des fonctions habituelles d'un VPN.

Désormais bien installé parmi les références du marché, Surfshark figure dans notre comparatif des meilleurs VPN en 2026. Le service ne cherche toutefois plus seulement à masquer l’adresse IP des utilisateurs ou à contourner certaines restrictions géographiques.

L’application rassemble désormais plusieurs outils liés à la confidentialité, à la protection contre les contenus malveillants et à la surveillance des fuites de données. Cette approche plus large rapproche Surfshark d’une suite de cybersécurité destinée au grand public, et lui a notamment valu le badge Editor’s Choice de PCMag.

dès 2.29€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.29€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.39€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 16.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Un réseau étendu et des technologies pour améliorer les performances

Surfshark compte plus de 4 500 serveurs répartis dans 100 pays et 142 emplacements. Vous disposez ainsi d’un choix assez large pour vous connecter depuis une autre région ou simplement trouver un serveur proche de votre position. La proximité du serveur peut avoir une influence importante sur les performances du VPN, aussi bien en matière de latence que de débit.

Certaines technologies de Surfshark optimisent également les performances. Le VPN utilise notamment Nexus, une infrastructure qui relie ses serveurs au sein d’un même réseau. FastTrack exploite cette architecture pour rechercher l'itinéraire le plus efficace et réduire la latence. Cette fonction est pour l'instant réservée aux utilisateurs macOS, et déployée mi-2026 sur un peu plus de la moitié des emplacements de serveurs.

Une autre technologie nommée Everlink maintient le tunnel VPN lorsque la connexion devient instable. Une brève coupure ne suffit donc pas forcément à interrompre la protection de vos appareils.

Dausos, un protocole VPN conçu en interne

Surfshark prend en charge des protocoles reconnus comme WireGuard et OpenVPN. Le service propose aussi depuis peu sa propre solution, baptisée Dausos. Celle-ci attribue un tunnel distinct à chaque utilisateur, plutôt que de regrouper plusieurs connexions au sein d’une même structure. L'éditeur promet ainsi de meilleures performances, sans réduire le niveau de protection.

Dausos utilise aussi le chiffrement AEGIS-256X2, présenté comme résistant aux futures attaques menées avec des ordinateurs quantiques. Ces machines ne menacent pas encore les VPN actuels, mais des données interceptées aujourd’hui pourraient être conservées puis déchiffrées lorsque des moyens plus puissants seront disponibles. Le protocole reste toutefois récent et il faudra du temps pour juger ses performances dans toutes les situations.

Une politique de confidentialité régulièrement contrôlée

La confidentialité ne repose pas uniquement sur le chiffrement. Elle dépend aussi des informations que le fournisseur enregistre lorsque vous utilisez son service. Surfshark applique une politique no log. Le service affirme ne pas conserver l’historique de navigation, les adresses IP de ses utilisateurs, ni la durée des sessions ou le volume des données échangées.

Cette politique de non-conservation des journaux d’activité a été vérifiée par Deloitte en 2023 puis en 2025. Surfshark a également soumis la sécurité de son service à d’autres entreprises indépendantes. Cure53 a audité son infrastructure et le protocole Dausos en 2026. Un an plus tôt, SecuRing avait testé la résistance du réseau aux tentatives d’intrusion, ainsi que la sécurité des applications et des extensions de navigateur.

Plusieurs outils de protection réunis dans la même application

Le VPN intègre plusieurs protections que vous pouvez activer en fonction de vos usages. Le Kill Switch coupe l’accès à Internet dès que la liaison avec le serveur est interrompue. Votre adresse IP réelle n’est donc pas exposée pendant une déconnexion, même brève..

Avec la fonctionnalité Dynamic MultiHop, les données transitent par deux serveurs successifs. Vous choisissez le point d’entrée et le point de sortie, ce qui ajoute une séparation supplémentaire entre votre appareil et les sites consultés. Cette double étape peut réduire les performances, mais elle reste utile lorsque vous recherchez un niveau de confidentialité plus élevé.

En dehors de ces fonctions purement liées au VPN, Surfshark propose des outils de sécurité supplémentaires, comme CleanWeb. Ce dernier bloque les publicités, les traqueurs et certains domaines malveillants. Il ne remplace pas un antivirus, mais limite une partie des contenus indésirables auxquels vous pouvez être exposé pendant votre navigation.

Il y a aussi Alternative ID qui répond à un autre problème : la multiplication des sites qui réclament une adresse email. L’outil crée une identité et une adresse de substitution, puis transfère les messages vers votre véritable boîte mail. Vous pouvez vous inscrire sur une boutique ou tester un service sans communiquer immédiatement vos coordonnées principales.

Enfin, les abonnements les plus complets de Surfshark incluent un antivirus, un moteur de recherche privé et des alertes lorsque des informations personnelles apparaissent dans une fuite de données. L'application se rapproche alors davantage d’une suite de protection que d’un simple VPN.

-85% sur Surfshark en ce moment

Un abonnement pour tous les appareils du foyer

Un autre avantage concerne le nombre d’appareils protégés. Aucune limite de connexions simultanées n’est imposée par Surfshark. Un seul abonnement peut ainsi couvrir les smartphones, ordinateurs et téléviseurs de toute la famille, sans devoir déconnecter un appareil pour en ajouter un autre.

L’application est disponible sur les plateformes Windows, macOS, Linux, Android, iOS, les principaux navigateurs et sur certaines Smart TV. Cette absence de limite reste l’un des arguments les plus intéressants de Surfshark pour équiper tout un foyer.