Après OnePlus, c’est Nothing qui pourrait quitter la France

En difficulté, Nothing serait sur le point d'abandonner sa présence dans plusieurs pays. L'Europe est concernée.

Après des mois de rumeur, OnePlus a récemment confirmé que la marque ne sera plus disponible en Europe, se concentrant uniquement sur le marché chinois. Un autre constructeur pourrait suivre prochainement : il s'agit de Nothing, ironiquement créé par Carl Pei, déjà à l'origine de OnePlus.

Nothing ferait face à des difficultés financières et devrait diminuer ses effectifs et sa présence dans le monde. D'après les informations du média indien Digit, l'entreprise prévoit de se retirer d'une douzaine de pays dans les prochaines semaines. Le Moyen-Orient, le Japon et certaines régions d'Europe seraient concernés, sans plus de précision. Il est donc possible que les produits de Nothing ne soient plus commercialisés en France à court terme.

Quel avenir en France pour Nothing ?

Nothing a récemment lancé le Phone (4b), un smartphone au prix abordable, mais qui n'a pas du tout trouvé son public. Il se serait écoulé à environ 20 000 exemplaires dans le monde depuis sa sortie, un naufrage. Les Phone (4a) et (4a) Pro, qui nous avaient plutôt séduits, totaliseraient quant à eux 150 000 ventes. Le constructeur a fait le choix de ne pas renouveler son modèle le plus haut de gamme, le Phone (3) de l'année dernière. Il est déjà acquis que Nothing ne vendra pas autant de smartphones en 2026 qu'en 2025 (2 millions environ).

L'explosion des coûts de la mémoire (RAM et stockage) met en difficulté tous les acteurs du marché. Les hausses de prix des mobiles sont devenues systématiques, pour des produits qui manquent d'innovation pour inciter les consommateurs à les acheter à ces tarifs. CMF, sous-marque de Nothing spécialisée dans les appareils d'entrée de gamme, ne prévoit aucun nouveau modèle cette année, qui ne pourrait pas être compétitif à cause de la conjoncture autour de la mémoire.

Les espoirs de Nothing semblent désormais se concentrer sur l'Inde, pays dans lequel la marque a doublé ses ventes au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période l'année dernière. Le fabricant va tenter de surfer sur cette vague, tout en sachant qu'une telle hausse est aussi possible car ses volumes de vente de base y étaient faibles.