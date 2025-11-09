Android corrige une faille critique, Microsoft s’excuse après la polémique Office, c’est le récap’ de la semaine

Le patch de novembre d’Android corrige une vulnérabilité, Microsoft promet des remboursements après la hausse des prix d’Office, les Léonides s’apprêtent à illuminer le ciel ce week-end, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Google déploie un correctif pour Android afin de corriger une faille critique et Microsoft tente d’apaiser la colère des utilisateurs d’Office après la polémique sur ses nouveaux tarifs. Pendant ce temps, les Léonides font leur grand retour dans le ciel de novembre. Alors qu’un Samsung Galaxy S emblématique reçoit sa dernière mise à jour avant de tirer sa révérence, Google Wallet prépare une fonction bien pratique pour les usagers de transports en commun.

Google Wallet va faciliter la vie de ceux qui prennent les transports

Google teste une nouvelle option baptisée Express Transit Card dans son application Wallet. Elle permettra de payer ses trajets sans déverrouiller son smartphone, ni passer par un code ou la reconnaissance faciale. Il suffira d’approcher son téléphone du terminal pour valider son titre de transport. Déjà proposée sur iPhone avec Transport express, cette nouveauté devrait bientôt arriver sur Android.

Android : installez vite le patch de novembre qui corrige une faille critique

Google déploie le patch de sécurité Android de novembre 2025, qui corrige deux vulnérabilités dans le système. La plus sérieuse pourrait permettre l’exécution de code à distance sans action de l’utilisateur, et la seconde touche spécifiquement Android 16. Tous les appareils sous Android 13 à 16 sont concernés. Si la mise à jour ne s’est pas installée automatiquement, pensez à vérifier manuellement dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Système et mises à jour > Mise à jour de sécurité pour protéger votre smartphone au plus vite.

Le Galaxy S20 FE reçoit sa dernière mise à jour avant la fin du support

Samsung déploie le dernier patch logiciel pour le Galaxy S20 FE, lancé en 2020. Ce modèle emblématique arrive au terme des cinq années de suivi promises par la marque. La mise à jour vise à éliminer les derniers bugs et renforcer la sécurité du système. Sorti sous Android 10 et mis à jour jusqu’à Android 13, le S20 FE devient officiellement obsolète, à moins d’un ultime correctif de sécurité.

Les Léonides reviennent : comment admirer la pluie d’étoiles filantes de novembre 2025

Les Léonides, la pluie d’étoiles filantes la plus spectaculaire de l’automne, seront de retour entre le 6 et le 30 novembre. Issues des poussières de la comète 55P/Tempel-Tuttle, elles pourraient offrir jusqu’à une quinzaine de météores par heure dans les meilleures conditions. Le pic d’activité est attendu dans la nuit du 17 au 18 novembre, avec deux moments clés vers 20 h et 23 h 40. Pour en profiter, éloignez-vous des zones urbaines, laissez vos yeux s’habituer à l’obscurité et évitez toute source de lumière artificielle.

Microsoft s’excuse après la polémique sur la hausse des prix d’Office

Microsoft est au cœur d’une polémique après la hausse des prix de ses abonnements Microsoft 365 (ex-Office). En Australie et en Nouvelle-Zélande, la firme est accusée d’un manque de transparence. En effet, la possibilité de conserver l’ancien tarif sans les fonctions IA n’aurait été visible que pour ceux qui tentaient d’annuler leur abonnement. Face aux critiques, Microsoft présente ses excuses et propose un remboursement au prorata pour les abonnés concernés, tout en leur laissant jusqu’au 31 décembre pour choisir entre la version classique ou la formule enrichie en IA.

Nos tests de la semaine

Realme GT 7T : un smartphone efficace, surtout pour le jeu

Le Realme GT 7T est un smartphone solide, bien équilibré et surtout taillé pour le jeu. Son écran est lumineux et bien calibré, l’autonomie correcte et la recharge toujours aussi rapide. Les performances sont stables, et le mode “contournement de charge” plaira clairement aux joueurs. En revanche, son design manque un peu de caractère, l’IA est timide et le module ultra grand-angle reste en retrait. Un bon smartphone, surtout quand il est en promo.

Tesla Model Y propulsion 2025 : toujours une valeur sûre, malgré quelques manques

Cette version propulsion de la Model Y reste une référence dans sa catégorie. Bien équipée, bien finie et sobre en consommation, elle reprend la qualité de présentation et l’efficacité de la version Grande Autonomie, tout en coûtant moins cher. L’espace à bord et l’insonorisation sont toujours au rendez-vous, et le planificateur Tesla reste l’un des meilleurs. En revanche, l’Autopilot accuse le coup face à la concurrence, le rayon de braquage reste trop large et certaines fonctions comme le 800 Volts manquent encore à l’appel.

Marshall Kilburn III : du style, du son et une excellente autonomie

Avec son look rock iconique et ses commandes rétro toujours aussi agréables, la Marshall Kilburn III reste fidèle à l’esprit de la marque. Puissante, endurante et capable d’offrir une scène sonore large avec de belles basses, elle se distingue aussi par sa fonction de charge inversée bien pratique. À noter toutefois que la personnalisation du son reste limitée, les aigus manquent un peu de présence et l’absence de Wi-Fi ou de vraie connectique audio déçoit.

