Samsung déploie la connectivité par satellite sur ses smartphones en Europe

Après les iPhone d'Apple et les Pixel de Google, ce sont les smartphones Galaxy de Samsung qui vont prendre en charge la connectivité par satellite. Les utilisateurs pourront ainsi accéder aux services de messagerie et de données, ainsi qu'à l'assistance d'urgence, dans les zones non couvertes par les réseaux mobiles classiques.

samsung galaxy s26 officiel
Crédit : Phonandroid

Quelques jours après le lancement des Galaxy S26, Samsung annonce une bonne nouvelle à ses utilisateurs. Le constructeur déploie la connectivité par satellite sur ses smartphones dans plusieurs régions du monde, dont l'Europe. Cette fonctionnalité va notamment servir à obtenir de l'aide en cas d'urgence lorsqu'on se trouve dans une zone blanche et qu'on ne peut pas capter un réseau mobile traditionnel.

“Alors que la connectivité par satellite devient un élément essentiel du paysage mobile, nous nous engageons à garantir aux utilisateurs de Galaxy un accès fiable à la communication, notamment lorsqu'ils en ont le plus besoin”, a déclaré Won-Joon Choi, président, directeur des opérations et responsable du bureau de recherche et développement de la division Mobile eXperience (MX) chez Samsung Electronics.

La connectivité par satellite arrive sur les smartphones Samsung, mais progressivement

Les nouveaux Galaxy S26 sont bien sûr compatibles avec cette fonctionnalité, mais celle-ci n'est pas exclusive aux modèles les plus récents ou les plus chers. Elle sera également accessible sur des appareils premium provenant de générations antérieures, ainsi que sur des smartphones de milieu de gamme appartenant à la famille des Galaxy A. La disponibilité précise varie selon le pays et l'opérateur qui prend en charge la connectivité par satellite.

Pour l'instant, nous n'avons aucune précision sur le calendrier de déploiement pour la France et sur les opérateurs partenaires. En décembre dernier, Orange a lancé son propre service de messagerie par satellite en partenariat avec Skylo, permettant aux propriétaires d'un Pixel 9 ou 10 d'envoyer des SMS par ce biais. Une collaboration avec Samsung est donc envisageable.

Chez nos voisins, Virgin Media et O2 vont déployer progressivement les fonctionnalités de communication par satellite au Royaume-Uni. En Espagne, MásOrange, l'entité née de la fusion entre Orange Espagne et MásMovil, va débuter des tests avec Samsung dès le mois de mars, tandis que les travaux ont déjà commencé avec Vodafone.


