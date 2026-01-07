Android : la mise à jour de janvier corrige une faille critique, mais les Pixel restent sur leur faim

Google a publié le premier bulletin de sécurité Android de l’année 2026. Bien qu’il fasse état d’une faille critique qui affecte les composants Dolby, aucun signe des correctifs très attendus par les utilisateurs de Pixel.

Comme tous les mois (ou presque) depuis dix ans, Google vient de publier une mise à jour pour son système d’exploitation afin de l’améliorer, mais surtout d’en corriger les failles de sécurité. Dès que ces patchs sont disponibles, il est vivement recommandé de les installer, notamment pour éviter qu’une vulnérabilité finalement résolue n’ait le temps d’être exploitée par des pirates ou un logiciel espion.

Le bulletin de sécurité Android pour janvier 2026 contient une liste bien moins étoffée que les mois précédents, Google ayant choisi de passer à un rythme trimestriel pour communiquer la majorité des vulnérabilités Android. Et si le document mentionne toutefois une faille critique, il n’est aucunement fait état des bugs que les utilisateurs de smartphones Google Pixel attendent pourtant de voir corrigés depuis plusieurs semaines maintenant.

La mise à jour Android de janvier 2026 ne corrige pas les bugs agaçants des Pixel

Intéressons-nous d’abord à cette fameuse faille qui sera très bientôt corrigée dans les mises à jour de sécurité. Classée « critique », la vulnérabilité est identifiée sous la référence CVE-2025-54957 et concerne le codec Dolby Digital Plus – celui permettant la lecture des fichiers audio sur Android. Selon nos confrères d’Android Authority, elle permettrait de modifier les métadonnées des fichiers audio, ce qui pourrait faire planter le lecteur sur divers appareils. En recevant un fichier audio corrompu via une application de messagerie, cette faille pourrait être utilisée pour lancer une attaque dite « zero-click ».

Cette vulnérabilité avait été corrigée lors de la mise à jour de sécurité de décembre pour les appareils Pixel. Toutefois, leurs utilisateurs sont toujours en attente d’une mise à jour distincte qui devrait enfin corriger les bugs propres à la marque – dont certains auraient même été introduits par le Pixel Drop de décembre, tels que l’écran de la gamme Pixel 10 qui ne répond plus, un problème touchant l’un des gestes les plus appréciés, ou encore un souci affectant l’Always-On Display. Le calendrier de déploiement de Google n’étant pas réglé comme une horloge, on peut toujours espérer que cette mise à jour tant attendue arrivera plus tard.