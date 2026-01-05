Voici combien de kilomètres on peut encore rouler avec 0 % de batterie dans une Tesla Model 3

Un nouveau test a mis à l’épreuve la Tesla Model 3 de 2026 dans une situation que redoutent tous les conducteurs de véhicules électriques. Mais lorsque la batterie a affiché 0 %, le trajet ne s’est pas arrêté là. Le résultat de cette expérience pourrait surprendre ceux qui pensent tout connaître des voitures électriques.

L’autonomie des voitures électriques reste un sujet central pour beaucoup d’acheteurs. L’an dernier, un test réalisé par La Chaine EV avait comparé 47 modèles de voitures électriques. L’objectif était de mesurer leur autonomie réelle, bien au-delà des chiffres annoncés par les constructeurs. a Tesla Model 3 s’était hissée en tête du classement avec plus de 700 km parcourus sur une seule charge. Le test du jour, lui, pose une autre question : que se passe-t-il quand la batterie de cette dernière affiche 0 % ? Peut-on vraiment continuer à rouler ?

Depuis octobre 2025, la Tesla Model 3 a reçu une mise à jour qui améliore encore son autonomie. Grâce à de nouvelles batteries plus denses, la version Grande Autonomie peut désormais atteindre 750 km en cycle WLTP. Ce restylage a aussi corrigé des éléments de confort, comme le retour d’un levier de clignotants classique. C’est sur cette version 2026 que le test a été réalisé, avec l’objectif de mesurer la distance réellement possible une fois la batterie à plat.

Une Tesla Model 3 peut rouler encore plus de 50 kilomètres après avoir affiché 0 % de batterie

Pour savoir jusqu’où une Tesla peut aller une fois sa batterie affichée à 0 %, un test complet a été réalisé en conditions contrôlées. Il a été mené par Kyle Conner, créateur de la chaîne YouTube Out of Spec Testing. Il a conduit une Model 3 Grande Autonomie 2026 jusqu’à l’arrêt complet, sur un circuit sécurisé. La batterie avait été préchauffée, et le système Full Self-Driving activé. Lorsque l’écran a affiché 0 %, l’ordinateur de bord indiquait encore 2 miles (environ 3,2 km) de réserve. Mais même après avoir atteint 0 mile (0 km) restant, la voiture a continué à rouler. Au total, elle a parcouru 31 miles supplémentaires, soit environ 50 km, avec une consommation proche de 6 kWh.

Ce comportement n’est pas un bug. Comme pour les voitures à essence, une réserve est volontairement prévue quand le tableau de bord indique “vide”. Tous les véhicules électriques n’ont pas une marge aussi large, mais Tesla semble offrir une sécurité supplémentaire. Il ne faut pas pour autant en faire une habitude. Vider une batterie à 100 % peut l’endommager sur le long terme. Ce test montre surtout qu’en cas d’imprévu, la Model 3 permet de rejoindre un point de recharge sans stress immédiat.