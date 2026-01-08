One UI 8.5 : cette option magique va littéralement donner vie à l’écran de votre smartphone Samsung Galaxy

La prochaine version de la surcouche de Samsung, One UI 8.5, promet de rendre l’écran de verrouillage bien plus immersif. Sa troisième bêta révèle une nouvelle option de personnalisation qui transformera votre fond d’écran en fenêtre ouverte sur la météo.

Nombreuses sont les personnes qui, à peine les yeux ouverts, consultent l’écran de verrouillage de leur smartphone, que ce soit pour regarder l’heure ou éteindre leur réveil. Ce réflexe pourrait être renforcé par l’une des nouvelles options de One UI 8.5, la surcouche de Samsung basée sur Android 16. Grâce à elle, vous pourrez savoir le temps qu’il fait d’un simple coup d’œil – même encore embrumé par le sommeil.

Certes, il existe un widget météo, mais cette nouvelle fonctionnalité apportée par One UI 8.5 sera bien plus immersive et visuelle. En effet, selon les informations de GalaxyClub relayées par nos confrères d’Android Authority, Samsung s’apprête à introduire des animations météo reflétant les conditions réelles sur l’écran de verrouillage de ses appareils.

One UI 8.5 transforme l’écran de verrouillage des smartphones Samsung Galaxy en véritable fenêtre sur la météo

Ces effets météo animés et adaptatifs (neige, pluie…) seront générés par IA. Plutôt que de constituer une simple superposition au fond d’écran, ils se déplaceront de manière réaliste derrière les éléments (personnes et objets). Et si cette option vous dit vaguement quelque chose, c’est sûrement parce que Google en propose déjà une similaire pour ses Pixel, baptisée « Live Effects ».

De plus, ce concept d’effets météo adaptatifs n’est pas totalement inédit pour Samsung : il semble s’agir d’une évolution de l’option Photo Ambient Wallpaper que la firme sud-coréenne avait expérimentée dans la section Labs. Avec l’arrivée de One UI 8.5, Samsung semble vouloir transformer l’essai en peaufinant l’option et en la rendant accessible au plus grand nombre.

Pour en profiter, les propriétaires de smartphones Galaxy devront se rendre dans les Paramètres > Fond d’écran et style > Écran de verrouillage. Une fois la fonctionnalité déployée, une nouvelle option nommée Météo devrait apparaître. Ce n’est pas la seule nouveauté liée à l’écran de verrouillage qu’apporterait One UI 8.5 : l’horloge adaptative devrait devenir plus intelligente et le changement de piste musical s’accompagner d’animations inédites.

La future version de la surcouche de Samsung fera sûrement ses premiers pas sur la prochaine gamme de smartphones Galaxy S26 – qui devrait être officiellement présentée le 25 février 2026, selon les dernières rumeurs qui martèlent cette date avec insistance. Elle sera ensuite progressivement déployée sur les anciens modèles de smartphones. En attendant, les différentes versions bêta offrent un bel aperçu des fonctionnalités qui attendent les smartphones compatibles de Samsung.