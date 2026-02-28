Prudence avant d’acheter une coque magnétique pour le Galaxy S26 Ultra

L'usage d'une coque magnétique sur le Galaxy S26 Ultra peut perturber le fonctionnement du S Pen, le stylet inclus avec le smartphone.

Recharge magnétique ou S Pen, il va falloir choisir pour les propriétaires d'un Galaxy S26 Ultra, le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung. Déjà en possession d'un modèle, le leaker Max Jambor a partagé une capture d'écran montrant un message d'avertissement sur son S26 Ultra. “Les aimants contenus dans les accessoires peuvent interférer avec le signal de votre S Pen. Essayez de retirer votre accessoire si vous constatez des problèmes de connexion ou d'écriture”, peut-on lire. Max Jembor précise qu'il a effectivement équipé son appareil d'une coque magnétique, fabriquée par un accessoiriste tiers, et non par Samsung.

Un problème similaire avait déjà été remonté l'année dernière avec le Galaxy S25 Ultra. Là encore, une notification prévenait l'utilisateur que les aimants d'un accessoire peuvent empêcher le bon fonctionnement du S Pen, citant notamment des difficultés à écrire avec le stylet. Sur les générations antérieures, de tels cas avaient aussi été identifiés, et Samsung expliquait que le magnétisme pouvait provoquer le déclenchement involontaire des Air Actions, les commandes gestuelles du S Pen, qui ont depuis disparu.

La gestion de la charge sans fil magnétique par Samsung interroge

Samsung commercialise lui-même une coque transparente magnétique pour Galaxy S26 Ultra. Celle-ci n'est pas encore disponible, mais on se doute qu'elle devrait causer les mêmes soucis que les protections magnétiques tierces. Il est d'ailleurs étonnant que Samsung vende un accessoire qui annule la possibilité d'utiliser le S Pen, qui est lui intégré avec le smartphone dans la boîte. On pensait que la série des Galaxy S26 intégrerait nativement des aimants, ce qui n'est finalement pas le cas. Peut-être que Samsung a abandonné l'idée à cause des conflits engendrés avec le S Pen.

Les coques magnétiques permettent de profiter au mieux du nouveau chargeur magnétique sans fil Qi2 de Samsung. Sans elles, les Galaxy S26 ne peuvent pas s'aligner de manière optimisée et bénéficier de tous les avantages de ce chargeur. Le chargeur coûte 50 euros et la coque magnétique 50 euros également. Il faut donc payer 100 euros pour avoir la recharge magnétique… tout en rendant presque inopérant son S Pen. Pas vraiment une bonne affaire.