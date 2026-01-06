Il existe un nouveau moyen pour jouer sur Linux, plus besoin de Windows

Linux devient une plateforme de plus en plus pertinente pour le jeu vidéo. C'est désormais Nvidia qui investit cette alternative à Windows en y lançant une application GeForce Now native.

Un phénomène de ras-le-bol de Windows grandit progressivement. La volonté de Microsoft de faire pivoter l'expérience vers le tout-IA, le côté machine à gaz avec de nombreuses fonctions qu'on n'utilise pas et qu'on ne peut pas supprimer et les problèmes de performances et de fiabilité ont entamé la patience des utilisateurs.

Pendant longtemps, pour jouer sur PC, Windows a été indispensable. Mais c'est désormais de moins en moins le cas. Wine, et son dérivé Proton développé par Valve (Steam), permettent par exemple d'émuler des logiciels (et donc des jeux) prévues pour Windows sur Linux. Ce système fonctionne de mieux en mieux et aujourd'hui, environ 90 % des jeux Windows tournent sur Linux via Steam.

GeForce Now débarque sur Linux et Fire TV

Et il existe encore des alternatives. La dernière en date est fournie par Nvidia, qui vient d'annoncer le lancement d'une application Linux native pour son service de cloud gaming GeForce Now. Celle-ci est compatible avec Ubuntu 24.04 et les versions ultérieures de la célèbre distribution Linux basée sur Debian, l'une des plus populaires du marché.

Nvidia assure répondre ainsi à “l'une des demandes les plus fréquentes de la communauté des joueurs PC”. Les utilisateurs qui sont déjà sous Linux vont pouvoir profiter des performances de streaming impressionnantes de GeForce Now et voir une nouvelle option s'ouvrir à eux pour jouer. Ceux qui hésitaient encore à abandonner Windows en craignant pour leur activité gaming vont peut-être pouvoir se laisser tenter. Rappelons tout de même que si le catalogue de jeux de GeForce Now est généreux et ne cesse de croître, de nombreux titres sont absents de la plateforme. C'est par exemple le cas des jeux PlayStation. Les productions Xbox sont par contre bien présentes.

Linux n'est pas le seul support à gagner l'accès à GeForce Now, qui s'invite aussi sur les appareils Amazon Fire TV, sur lesquels on peut déjà jouer au Xbox Cloud Gaming. L'application devrait être disponible en version bêta en début d'année sur Linux et Fire TV, fait savoir Nvidia.