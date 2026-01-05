Les Redmi Note 15 Pro et 15 Pro+ de Xiaomi sont officiels, voici notre prise en main

Xiaomi a annoncé deux nouveaux Redmi Note Pro. Plus grands et plus puissants que leurs prédécesseurs, ils offrent toujours un rapport qualité-prix à toute épreuve sous la barre des 500 euros, avec des nouveautés très importantes à l’usage. À l’occasion de leur lancement, nous avons pris en main le Redmi Note 15 Pro 5G. Voici nos premiers commentaires.

Aujourd’hui, Xiaomi présente quatre nouveaux smartphones pour sa marque alternative Redmi. Il s’agit des Redmi Note 15 4G, 15 5G, 15 Pro 5G et 15 Pro+ 5G. Les plus curieux d’entre vous découvriront un cinquième modèle à l’international : le Redmi Note 15 Pro 4G. Mais la tendance en France étant à la généralisation de la connectivité 5G pour les téléphones vendus à plus 400 euros, il n’arrivera pas chez nous. Et ce n’est pas très grave.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les deux modèles Pro : le Redmi Note 15 Pro 5G et le Redmi Note Pro+ 5G. Si vous êtes plutôt intéressé par leurs deux petits frères, nous vous invitons à lire notre présentation complète dans un article dédié, avec les prix et les fiches techniques de ces deux téléphones très différents l’un de l’autre, malgré une dénomination qui laisse penser le contraire.

Xiaomi renouvelle sa gamme Redmi Note Pro

En comparaison, les Redmi Note 15 Pro 5G et 15 Pro+ 5G se ressemblent davantage. Les différences concernent le SoC, bien sûr, le capteur selfie et la puissance de la charge rapide. Les plus pointilleux relèveront les 80 mAh de différence sur la batterie, les matériaux plus nobles de la coque pour le Pro+, les quelques grammes sur la balance, quelques millimètres sur les dimensions et la compatibilité WiFi 6e pour le Pro+ (contre WiFi 6 pour le Pro). Voici les fiches techniques complètes de ces deux téléphones :

Redmi Note 15 Pro 5G

Écran AMOLED LTPS 1.5K 120 Hz Dolby Vision de 6,83 pouces

Verre de protection en Gorilla Victus 2

Processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra

8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

Batterie 6580 mAh compatible charge filaire 45 watts

compatible charge filaire 45 watts Capteur photo 200+8 MP, stabilisateur sur le capteur principal

Capteur selfie 20 MP

Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, 5G, eSIM

Compatible Dolby Atmos

Android 16 et HyperOS 2

Certification IP68/69K

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Écran AMOLED LTPS 1.5K 120 Hz Dolby Vision de 6,83 pouces

Verre de protection en Gorilla Victus 2

Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

Batterie 6500 mAh compatible charge filaire 100 watts

compatible charge filaire 100 watts Double capteur photo 200+8 MP, stabilisateur sur le capteur principal

Capteur selfie 32 MP

Compatible WiFi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, 5G, eSIM

Compatible Dolby Atmos

Android 16 et HyperOS 2

Certification IP68/69K

Les prix des Redmi Note Pro de 2026 ne bougent pas

Les deux modèles bénéficient de plusieurs améliorations vis-à-vis de leurs prédécesseurs. Les écrans sont un peu plus grands et un peu plus lumineux. Le verre minéral à l’avant et à l’arrière a été changé pour renforcer la durabilité. Les SoC ont été mis à jour pour plus de polyvalence et davantage d’outils basés sur l’intelligence artificielle. Les batteries ont été largement renforcées, pour passer la barre des 6500 mAh. La définition du capteur photo principal passe à 200 mégapixels. Et le capteur selfie du Redmi Note 15 Pro+ offre une meilleure définition. Et tout cela ne devrait pas coûter plus cher.

Notre prise en main du Redmi Note 15 Pro 5G

À l’occasion du lancement de la gamme Redmi Note 15, nous avons eu l’opportunité d’essayer le Redmi Note 15 Pro 5G, ici dans sa robe « gris titane » (il en existe deux autres, noir et bleu), dont le dos et les tranches sont en plastique. Le verre minéral à l’avant est du Gorilla Victus 2 de chez Corning. Et par dessus, nous retrouvons une protection d'écran contre les rayures du quotidien.

Si vous avez lu notre article sur les Redmi Note 15 4G et 15 5G, vous remarquerez que tous les Redmi Note partage cette année le même design, hérité des Redmi Note 14 Pro et Pro+ (les versions standard ayant un design un peu différent). Cette uniformité est une bonne idée pour renforcer l’effet de gamme, ce que Samsung, Honor ou Motorola a déjà bien compris.

La prise en main est agréable, malgré une augmentation du poids. Nous remarquons que Xiaomi abandonne cette année les écrans incurvés pour les deux modèles Pro qui adoptent une dalle plane : l’écran devient donc mieux lisible pour certains contenus. Mais le smartphone devient plus large, et donc moins pratique à une main, surtout si vous avez de petites mains.

À l’usage, le Redmi Note 15 Pro est un smartphone plaisant, avec cet écran plus lumineux que précédemment. Notre sonde nous dira, lors de nos tests approfondis, si autant de soin a été apporté à la colorimétrie. Les performances semblent suffisantes pour des usages quotidiens standard. Nos tests de performance nous diront si les nouvelles plates-formes supportent mieux les usages plus poussés. HyperOS est ici de retour, avec ses points forts… et ses faiblesses.

En photo, le capteur 200 mégapixels, hérité du téléobjectif du Xiaomi 15 Ultra, est un atout indéniable. Nous aurions préféré que cela soit assorti d’une mise à jour du module panoramique. Dépourvu d'autofocus, ce dernier ne peut toujours pas prendre des macros. Nos premiers tests en photo montrent de belles qualités en journée. Nos tests approfondis nous diront si le Redmi Note 15 Pro 5G a les épaules ou non pour conserver tous vos souvenirs intacts, même ceux en soirée ou dans des environnements à la luminosité complexe.

Voici donc nos premiers retours sur le Redmi Note 15 Pro 5G. Le test complet a évidemment d’ores et déjà commencé à la rédaction. Compte tenu de leurs différences, nous pensons qu’elle vaut également pour le Redmi Note 15 Pro+ 5G. Rendez-vous très prochainement pour la note finale.