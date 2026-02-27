Vous pouvez tirer un trait sur le Samsung Galaxy S26 Edge, il n’y en aura pas cette année

Quelques jours à peine après le lancement des Galaxy S26, le directeur des opérations de Samsung vient d'enterrer les derniers espoirs de voir un modèle Edge sortir un jour. En revanche, celui-ci a tout de même une bonne nouvelle à nous annoncer pour un autre de ses futurs smartphones.

samsung galaxy s26 prise en main

Ce mercredi 25 février, Samsung a certes présenté officiellement ses Galaxy S26, mais a surtout mis fin à un long feuilleton de rumeurs. En effet, la nouvelle comporte les trois traditionnels modèles pour un Galaxy S : standard, Plus et Ultra. Mais il fut un temps où tout le monde croyait qu'il y aurait également (voire, à la place du modèle Plus), un modèle Edge, héritier direct du Galaxy S25 Edge. Mais il a très vite été certain que Samsung ferait finalement l'impasse sur ce dernier.

En effet, les ventes du Galaxy S25 Edge ayant été très décevantes, on a vite compris que le constructeur était très frileux à l'idée de retenter l'expérience. On a finalement eu un dernier espoir début janvier et depuis, plus rien. Alors, la nouvelle gamme va-t-elle s'agrandir avec une version Edge qui arriverait un peu plus tard dans l'année ? Autant vous le dire tout de suite, la réponse est non. Et cette fois, c'est officiel.

Sur le même sujet – Pourquoi le Galaxy S26 n’a pas de nouveaux capteurs photo ? La réponse de Samsung

Pas de Galaxy S26 Edge, mais sûrement un nouveau smartphone

C'est en réponse à Bloomberg que Won-Joon Choi, directeur des opérations chez Samsung, a confirmé l'information. Ce dernier a fait savoir que les ventes de son prédécesseur étaient bel et bien “relativement plus faibles que sur les autres gammes”, mais insiste tout de même que l'arrivée d'un nouveau smartphone de cette trempe “est toujours sur la balance”. De fait, il paraît très improbable que celui-ci sorte cette année. Et mieux vaut partir du principe qu'il sera également l'absent en 2027.

Ceci étant, tout n'est pas noir du côté de l'innovation chez Samsung. En effet, Won-Joon Choi a laissé entendre qu'un nouveau smartphone pliant pourrait bel et bien arriver dès cette année. Il s'agit très probablement du Galaxy “Wide” Fold qui fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis quelques mois. Celui-ci pourrait ainsi sortir au côté des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 cet été. Quant à savoir s'il s'agira d'un Galaxy TriFold 2, cela reste encore à confirmer.


