Le marché des smartphones se dirige vers une chute historique à cause de la pénurie de mémoire

Le marché des smartphones pourrait connaître un net recul en 2026. Selon le cabinet IDC, les expéditions mondiales devraient enregistrer leur plus forte baisse en plus de dix ans cette année. En cause, la pénurie de mémoire qui fait grimper fortement les prix.

Depuis plusieurs mois, l’industrie de la mémoire traverse une crise majeure. La demande massive des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle provoque des tensions importantes sur la production de RAM et de mémoire NAND. Selon Counterpoint, les prix ont encore progressé de 80 à 90 % début 2026 par rapport à la fin de l’année précédente. Certaines barrettes DDR5 ont même vu leur tarif bondir de 340 % entre juillet 2025 et janvier 2026. Cette hausse rapide touche désormais l’ensemble du secteur électronique. Le marché pourrait mettre plusieurs années à se redresser.

Les fabricants doivent absorber ces coûts ou les répercuter sur leurs produits. HP a récemment indiqué que la mémoire vive représente désormais 35 % du coût total de fabrication d’un PC, contre 15 à 18 % auparavant. Dans les smartphones, la RAM et le stockage constituent également des composants clés. Pour limiter l’impact, certaines marques réduisent les capacités ou ajustent leurs gammes. Cette pression intervient alors que le marché mobile sortait à peine d’une période de ralentissement.

Le marché des smartphones s’apprête à subir sa pire chute depuis plus de dix ans

D’après le cabinet IDC, 1,26 milliard de smartphones ont été expédiés dans le monde en 2025. En 2026, ce volume pourrait tomber à 1,12 milliard d’unités. Cela représenterait une baisse de 12,9 % sur un an, la plus forte enregistrée depuis plus d’une décennie. La firme estime que cette crise marque un tournant structurel pour le marché. Le prix moyen d’un smartphone devrait augmenter de 14 % cette année, pour atteindre un niveau record de 523 dollars.

Les segments d’entrée et de milieu de gamme seraient les plus touchés. IDC prévoit une baisse de plus de 20 % des expéditions au Moyen-Orient et en Afrique. La Chine pourrait reculer de 10,5 %, tandis que l’Asie-Pacifique hors Japon enregistrerait une chute de 13,1 %. Les modèles à moins de 100 euros pourraient devenir non rentables à produire. Certains acteurs pourraient disparaître ou fusionner. IDC anticipe toutefois une stabilisation des prix de la RAM à partir de mi-2027.