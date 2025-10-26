Windows 11 25H2 se déploie, GM abandonne CarPlay et Android Auto, c’est le récap’ de la semaine

Microsoft déploie la nouvelle mise à jour de Windows 11, un moteur miniature surpasse quatre Tesla Model Y, General Motors dit adieu à CarPlay et Android Auto, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Microsoft commence enfin le déploiement de Windows 11 25H2, à condition d’effectuer une petite manipulation avant l’installation. Alors qu’un moteur électrique miniature impressionne par sa puissance, General Motors confirme la disparition d’Apple CarPlay et d’Android Auto sur toute sa gamme. Samsung poursuit le déploiement de One UI 8 et la fin du support de Windows 10 provoque un engouement surprenant pou les lecteurs optiques.

Au Japon, la fin de Windows 10 relance les ventes de lecteurs CD et Blu-ray

Au Japon, depuis la fin du support de Windows 10, les utilisateurs se ruent sur les lecteurs optiques pour conserver une copie physique de Windows 11 avant de passer à la mise à jour. En effet, alors qu’en Europe Microsoft accorde encore un an de mises à jour de sécurité, les Japonais eux ne profiteront désormais plus de correctifs de sécurité.

Le pays reste très attaché aux supports matériels, qu’il s’agisse de logiciels, de musique ou de films. Les CD et DVD s’y vendent toujours bien, et même les disquettes n’ont disparu des administrations qu’en 2024. Il n’est donc pas étonnant de voir les rayons de lecteurs CD et Blu-ray se vider à toute vitesse.

Windows 11 25H2 : la mise à jour arrive enfin, mais il faut activer un réglage avant

Le déploiement de Windows 11 25H2 a officiellement commencé, mais tous les utilisateurs ne la verront pas apparaître tout de suite. Pour en profiter, il faut d’abord activer une option précise dans les paramètres. Dans Paramètres > Windows Update, assurez-vous que l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » est activée. Microsoft a retardé le déploiement à cause d’un souci de pilote désormais corrigé. La version 25H2 reste une mise à jour mineure, surtout axée sur la stabilité et la préparation de futures nouveautés.

Ce moteur électrique de 12 kg est plus puissant que quatre Tesla Model Y

L’entreprise britannique YASA vient de présenter un moteur électrique miniature qui bat tous les records. Ce bloc à flux axial de seulement 12,7 kg développe jusqu’à 750 kW, soit l’équivalent de plus de 1 000 chevaux, donc plus que quatre Tesla Model Y réunies. Sa densité de puissance atteint 59 kW/kg, un record mondial. Conçu à partir de matériaux standards, il pourrait facilement être produit en série et intégré dans des véhicules électriques grand public. YASA, filiale de Mercedes-AMG, prévoit d’ailleurs d’en équiper les prochaines modèles de la marque. Plus compact et plus léger qu’un moteur classique, il promet des voitures plus performantes, plus autonomes et moins coûteuses à produire.

GM met fin à Apple CarPlay et Android Auto dans toutes ses voitures

General Motors tourne la page d’Apple CarPlay et d’Android Auto. En effet, après les modèles électriques, la marque américaine va retirer ces deux systèmes de l’ensemble de ses véhicules, y compris les thermiques. Selon sa PDG Mary Barra, la transition entre l’écran du téléphone et celui du véhicule est jugée trop confuse et pourrait détourner l’attention du conducteur. À la place, GM mise sur Android Automotive, un système intégré qui fonctionne sans smartphone et donne accès directement aux applications depuis l’écran de bord. L’objectif est de proposer une interface plus claire et mieux intégrée au véhicule, même si ceux qui avaient leurs habitudes avec CarPlay ou Android Auto risquent de trouver la transition un peu rude.

Le Galaxy S21 FE reçoit One UI 8, mais ce sera sa dernière grosse mise à jour

Le Galaxy S21 FE a droit à sa mise à jour vers One UI 8, basée sur Android 16. Ce sera en revanche la dernière version majeure pour ce modèle lancé en 2022. Samsung avait promis quatre ans de suivi logiciel, et la promesse a été tenue. Le smartphone continuera tout de même à recevoir des correctifs de sécurité pendant encore un an. Il ne reste plus qu’à espérer que le déploiement se passe sans mauvaise surprise, après les soucis rencontrés récemment sur d’autres gammes, comme les Galaxy S22 et S24.

