La Pixel Watch va enfin afficher vos notifications comme elle aurait toujours dû le faire

La Pixel Watch pourrait bientôt corriger l’un de ses défauts les plus critiqués. De nombreux utilisateurs se plaignent des notifications peu pratiques au quotidien. Google préparerait enfin une solution à ce problème.

Android Pixel Watch Wear OS

Google améliore progressivement ses montres connectées. En décembre 2025, une mise à jour a enfin simplifié la gestion des captures d’écran, longtemps jugée fastidieuse. Il aura fallu quatre ans pour que celles-ci puissent être sauvegardées correctement sur le smartphone. Plus récemment, une alerte en cas d’oubli de la montre a aussi été repérée dans le code. La Pixel Watch rattrape ainsi peu à peu son retard face aux Apple Watch et Galaxy Watch, qui proposent ces options depuis longtemps.

Un autre point noir persiste toutefois depuis le lancement. Lorsqu’une notification arrive, la Pixel Watch vibre ou émet un son, mais l’écran ne s’allume pas automatiquement. L’utilisateur doit lever ou tourner le poignet pour afficher le message. Ce geste fonctionne, mais il peut échouer si la montre détecte mal le mouvement. Il devient aussi gênant quand on a les mains prises, en marchant ou en conduisant. Beaucoup finissent par sortir leur téléphone, ce qui annule l’intérêt d’une montre.

La Pixel Watch va proposer un affichage immédiat des notifications… au prix d’une autonomie réduite

Selon les informations repérées par Android Authority, Google travaille sur une nouvelle option dans l’application Pixel Watch. Une analyse de la version 4.3.0 du logiciel révèle un réglage intitulé “Afficher les notifications”. Celui-ci permettrait de choisir entre deux modes. Le premier, “À la levée du poignet”, resterait activé par défaut et nécessiterait toujours un mouvement pour allumer l’écran. Le second, nommé “Immédiatement”, afficherait directement la notification dès sa réception, sans action de l’utilisateur.

Ce mode immédiat aurait toutefois un impact sur l’autonomie. Le code indique clairement qu’il réduira la durée d’utilisation, car l’écran s’allumerait plus souvent. Sur une montre limitée à une journée d’autonomie pour beaucoup d’utilisateurs, ce point sera déterminant. En contrepartie, la consultation des messages deviendrait plus simple et plus rapide. L’application contient aussi des références à la fonction “Alerter en cas d’oubli”, déjà repérée auparavant. Même si aucune date officielle n’a été communiquée, l’intégration de ces options dans l’application suggère que leur arrivée pourrait être plus proche qu’on ne le pense.


