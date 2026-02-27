YouTube abrite une fonctionnalité cachée qui peut gâcher votre plaisir, voici comment s’en débarrasser

Au fil des années, YouTube s'est doté de différentes fonctionnalités pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Et si certaines sont plutôt appréciables, d'autres peuvent avoir l'effet inverse. Pour de nombreux spectateurs, celle-ci fait clairement partie de la seconde catégorie.

Avec plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde, YouTube peut se targuer d'être dans le TOP 3 des plateformes/réseaux sociaux les plus prisés. En tout cas, c'est ce qu'on apprenait dans une étude publiée en 2024 par le cabinet Business of Apps.

Alors pour rester au sommet , la plateforme doit innover constamment et apporter de nouvelles fonctionnalités. Parmi les dernières en date, on pense notamment au doublage automatique par IA. Après deux ans de test, cet outil apprécié est désormais pleinement opérationnel et il compte aujourd'hui plus de 6 millions d'utilisateurs.

Néanmoins, les équipes de YouTube ne tapent pas dans le mille à chaque fois. Par le passé, des fonctionnalités ont pu rendre fou les utilisateurs, comme l'Auto Zoom forcé sur Android par exemple. Dans cet article, nous allons justement parler d'un autre outil décrié de la plateforme : le mode Ambiant.

C'est quoi le mode Ambiant de YouTube ?

Lancé en octobre 2022 via une mise à jour, le mode Ambiant est disponible sur les versions Web, Android et iOS de YouTube. Cette fonctionnalité s'inscrivait notamment dans une volonté de revoir totalement l'interface et l'ergonomie de la plateforme.

Mais justement, c'est quoi le mode Ambiant ? Comme on peut lire sur le support de Google, “le mode Ambiant utilise un effet d'éclairage pour rendre les vidéos les plus immersives : des couleurs douces tirées de la vidéo sont projetées sur l'arrière-plan de votre écran”.

En d'autres mots, cette fonctionnalité se charge d'effacer les bandes-noires présentes lorsque vous regardez une vidéo au format 16:9 ou 21:9 (soit le cas d'une grande majorité de contenus). Le noir est donc remplacé par des halos colorés, qui s'adaptent de manière dynamique à ce que vous voyez à l'image. Cela rappelle un peu le système Ambilight sur les TV Phillips, dans une moindre mesure évidemment.

Le mode Ambiant, une fausse bonne idée

Néanmoins, il n'aura pas fallu longtemps pour que le mode Ambiant rencontre ses premiers détracteurs. Tout d'abord, les utilisateurs reprochent à juste titre son côté dérangeant, surtout quand on cherche à se concentrer sur des vidéos longues. La valse permanente des aplats de couleur n'aide pas vraiment à maintenir son attention. C'est encore pire quand du retard s'invite à la fête, ce qui arrive encore souvent d'après plusieurs utilisateurs : “Le délai fait que ça sonne complètement faux, rien à voir avec une vraie installation TV d'ambiance”, dénonce Radiant_Share sur Reddit.

Cerise sur le gâteau, la fonctionnalité avait la fâcheuse tendance à solliciter à outrance le GPU sur Mac et PC. En attestent de nombreux témoignages sur Reddit : “Je suis sur un Macbook Air et la même chose s'est produite, YouTube est soudainement en retard, les couleurs étaient clairement fausses, l'ordinateur chauffe, j'ai fait nettoyer et inspecter mon Macbook par un professionnel, rien de mal, désactiver le mode Ambiant et boom tout fonctionne parfaitement !”, raconte un utilisateur sur le réseau social.

En 2024, Intel a même publié sur son support officiel un article dédié : “Utilisation excessive du GPU lors du visionnage de vidéos YouTube en haute résolution”. Le constructeur y précisait justement que le mode Ambiant pouvait “entraîner des problèmes de performance sur les systèmes équipés de cartes graphiques bas de gamme ou de cartes graphiques intégrées”.

Encore aujourd'hui, le mode Ambiant peut toujours poser des problèmes de performances sur certains appareils, en plus de nuire à votre concentration. Fort heureusement, il est possible de s'en débarrasser définitivement et de retrouver les bandes-noires habituelles.

Notez que la manipulation reste la même, que ce soit sur ordinateur, sur les appareils Android, iPhone et iPad. Voici comment désactiver le mode Ambiant :

Ouvrez YouTube et lancez une vidéo (pas un Short en revanche)

Depuis la page de lecture, appuyez/cliquez sur Paramètres, puis sur Plus pour accéder aux paramètres supplémentaires

Cherchez l'onglet Mode Ambiant et appuyez sur le bouton dédié pour désactiver la fonctionnalité sur toutes les vidéos

Et voilà, vous ne serez plus jamais dérangé par le mode Ambiant lorsque vous avez décidé de passer quelques minutes (ou de longues heures hein) sur YouTube.