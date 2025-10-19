Free prépare la fusion de ses applis, le Wi-Fi 8 se rapproche à grands pas, c’est le récap’ de la semaine

Le futur du Wi-Fi s’accélère, Free s’attaque à la refonte de ses applications, Windows 11 a encore trouvé un moyen de contourner les contraintes de Microsoft, c’est le récap’ de la semaine

Alors que le Wi-Fi 8 promet enfin une connexion stable partout dans la maison, Free s’apprête à unifier ses applis Free et Freebox Connect dans un écosystème unique plus fluide. Une nouvelle façon d’installer Windows 11 sans compte Microsoft pointe le bout de son nez et des astronomes amateurs font une découverte rare dans l’espace. Enfin, chez Samsung, la mise à jour One UI 8 continue tranquillement son déploiement sur de nouveaux modèles.

Free fusionne ses applis Free et Freebox Connect

Free va regrouper ses deux applications principales pour simplifier la vie de ses abonnés. La future appli combinera la gestion du compte et du réseau domestique dans une seule interface, avec un login unique et une navigation repensée. Si tout se passe comme prévu, la fusion sera effective avant Noël 2025.

Lire : Il va y avoir un gros changement pour les applications Free et Freebox Connect

Le Wi-Fi 8 se prépare, et il veut enfin en finir avec les coupures

La prochaine génération de Wi-Fi arrive plus vite que prévu. Le Wi-Fi 8, déjà testé par TP-Link, promet de rendre les connexions bien plus stables, même quand plusieurs appareils utilisent le réseau. Moins axé sur la vitesse pure que le Wi-Fi 7, il vise la fiabilité et une meilleure portée dans toute la maison, avec moins de coupures et ralentissements. Les premiers routeurs compatibles pourraient arriver avant 2028.

Lire : Le Wi-Fi 8 débarque, préparez-vous à une connexion enfin stable partout chez vous

Windows 11 : il reste encore un moyen d’éviter le compte Microsoft

Microsoft a presque réussi à imposer la création d’un compte en ligne pour installer Windows 11, mais une astuce toute simple fonctionne encore. Repérée par le YouTubeur ThioJoe, elle consiste à choisir l’option “Configurer pour le travail ou l’école” lors de l’installation, puis à cliquer sur “Rejoindre un domaine”. Cela permet de créer un compte local et d’accéder à Windows sans passer par Microsoft. Seule limite, cette méthode ne marche qu’avec les éditions Pro, Entreprise ou Éducation de Windows 10 et rien ne garantit qu’elle durera.

Lire : Windows 11 : cette méthode permet d’installer l’OS sans créer de compte Microsoft et elle est simple comme bonjour

Deux mystérieux anneaux géants découverts dans l’espace par des astronomes amateurs

Des passionnés d’astronomie ont fait une découverte spectaculaire en repérant deux immenses anneaux radio, visibles uniquement en ondes radio et situés à près de sept milliards d’années-lumière. Ces structures, liées à une galaxie baptisée RAD J131346.9+500320, seraient alimentées par l’activité d’un trou noir géant. Repérés sur la plateforme collaborative RAD@home avant d’être confirmés par le télescope LOFAR, ces cercles comptent parmi les plus vastes jamais observés.

Lire : Des astronomes amateurs ont découvert ces deux mystérieux anneaux géants dans l’espace

One UI 8 arrive sur trois nouveaux smartphones Samsung

Le déploiement de One UI 8, la surcouche de Samsung basée sur Android 16, continue de s’étendre. Après les modèles haut de gamme, c’est au tour des Galaxy A53, A33 et XCover 7 Pro de recevoir la mise à jour. Comme toujours, le lancement a débuté en Corée du Sud avant d’arriver progressivement dans le reste du monde. Cette version améliore la fluidité et la stabilité du système et prépare le terrain pour One UI 8.5, attendu dans les prochains mois. Bonne nouvelle pour les possesseurs de modèles un peu plus anciens, qui profitent d’un suivi logiciel de plus en plus rapide.

Lire : La mise à jour One UI 8 arrive sur de nouveaux smartphones Samsung

Nos tests de la semaine

Asus ROG Xbox Ally X : une console portable puissante mais encore perfectible

La ROG Xbox Ally X n’est pas parfaite, mais elle s’en rapproche. Plus confortable à prendre en main, plus puissante et mieux optimisée, elle offre une colorimétrie réussie, une autonomie en hausse et une expérience audio quasi complète, sans hausse de prix. C’est clairement la meilleure amie du Game Pass, même si son tarif reste élevé face au Steam Deck ou à la future Switch 2. On regrette aussi l’absence d’écran OLED, quelques reflets gênants et un Windows 11 pas toujours intuitif à la manette.

Lire : Test Asus ROG Xbox Ally X : cette console portable est la meilleure alternative à un PC gaming

Samsung S90F : une TV QD-OLED équilibrée, parfaite pour le cinéma comme pour le jeu

La Samsung S90F impressionne par la finesse de sa dalle, ses bords quasi invisibles et une image superbement calibrée, notamment en mode FilmMaker. Les quatre ports HDMI 2.1, la faible latence et l’interface complète en font un excellent choix pour le jeu. On apprécie aussi son pied sans vis, son câble coudé et la télécommande solaire. En revanche, on regrette l’absence de Dolby Vision, une télécommande non rétro-éclairée et la connexion obligatoire à un compte Samsung. Dommage aussi que seule la version 65 pouces bénéficie d’une dalle QD-OLED.

Lire : Test TV Samsung S90F : une très belle maitrise de l’image pour tous les usages