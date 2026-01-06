Adieu Freebox Connect : l’application Free vous permet désormais de tout gérer, voici comment en profiter

Free facilite le quotidien de ses abonnés en fusionnant ses applications Free et Freebox Connect. Le but ? Éviter aux utilisateurs de jongler entre plusieurs interfaces et ainsi leur proposer une expérience plus fluide et simplifiée, grâce à une simple mise à jour gratuite.

Free a décidé de fusionner deux de ses applications phares : Free et Freebox Connect. Le but ? Centraliser en un seul et même endroit la gestion des abonnements, des box, du réseau domestique et des différents services pour éviter aux utilisateurs de jongler entre plusieurs applications.

Avec cette mise à jour gratuite, vous n’aurez pas besoin de reconfigurer vos paramètres (appareils renommés, réglages du contrôle parental…) : tout sera préservé automatiquement. Et ce n’est pas tout : au-delà de cette nouvelle expérience unifiée, Free simplifie l’authentification.

Free et Freebox Connect en une seule application pour une expérience simplifiée et unifiée

Concrètement, l’application Free absorbe toutes les fonctionnalités de Freebox Connect. La première conserve ses traditionnelles fonctions liées à la gestion de votre compte : suivi de l’abonnement, facturation, options, services associés ; tout en intégrant celles de Freebox Connect – à savoir : le partage de Wi-Fi via QR code, le contrôle parental avancé (plages horaires, profils, pauses instantanées), la gestion des équipements Freebox, la visualisation en temps réel des appareils connectés à votre réseau domestique et les paramètres réseau avancés.

Cette fusion s’accompagne également d’une authentification simplifiée. Pour vous connecter à l’application Free unifiée, vous n’avez plus besoin du mot de passe administrateur de la Freebox – qui est long, complexe, rarement utilisé donc plus difficile à mémoriser : il vous suffit de saisir vos identifiants Free classiques, à savoir un login à 8 chiffres et le mot de passe de votre espace abonné.

Pour profiter de cette nouvelle expérience unifiée et simplifiée, vous avez seulement à mettre l’application Free à jour – si jamais vous n’avez pas activé les mises à jour automatiques en arrière-plan. Ensuite :

Ouvrez l’application

Connectez-vous avec vos identifiants Free ou Free Mobile (identifiant + mot de passe de votre espace abonné)

Free vous recommande de désinstaller l’application Freebox Connect qui est donc désormais inutile.

Vous y découvrirez de nouvelles sections, mais la navigation est intuitive : tout est organisé thématiquement. « Ma Freebox » vous permet de gérer votre box, « Mon réseau » votre Wi-Fi, les appareils connectés et le contrôle parental, et « Mes équipements » vos Server, Player, répéteurs… L’application Free unifiée est accessible aux abonnés mobiles Free ainsi qu’aux abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel, Pop, Pop S, Révolution Light…