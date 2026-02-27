Galaxy Buds4 Pro : cette double promotion fait baisser le prix des écouteurs de 50 €, vite !

Ils ne sont pas encore sortis qu’ils sont déjà à prix cassé sur le site officiel de Samsung ! Les Galaxy Buds4 Pro bénéficient d’une double offre promotionnelle cumulable à l’occasion des précommandes. Dans cet article, on vous explique comment les obtenir à 199 € seulement au lieu de 249 € prix.

Galaxy Buds 4 Pro

C’est lors du Galaxy Unpacked du 25 février dernier que Samsung a annoncé la quatrième génération de ses célèbres écouteurs True Wireless. Les Galaxy Buds4 Pro offrent un design complètement repensé ainsi que de nombreuses améliorations. Ils sortiront officiellement le 18 mars prochain mais vous pouvez déjà les précommander sur le site officiel de la marque coréenne.

À l’occasion de cette période de précommande, vous pouvez bénéficier de deux baisses de prix cumulables. Le prix de vente conseillé des Galaxy Buds4 Pro est de 249 euros. Mais avec le code promo BUDS4LIVE, leur prix baisse de 30 euros. Et si vous optez pour un paiement avec PayPal, vous aurez une réduction supplémentaire de 20 euros. Ainsi, les Galaxy Buds4 Pro vous reviendront à seulement 199 €, soit une baisse de prix totale de 50 € ! N’hésitez pas, c’est le meilleur moment pour vous les procurer à prix mini.

Précommande : les écouteurs Galaxy Buds4 Pro sont déjà à prix cassé

Cette nouvelle génération de Galaxy Buds dévoile un design complètement retravaillé. Si les Buds3 ont pu diviser avec leur aspect anguleux, les Buds4 sont bien plus consensuels avec des courbes harmonieuses et des tiges avec une face plate en métal bien pratique pour les commandes gestuelles. Le boîtier est aussi différent avec une face complètement transparente du plus bel effet.

Les Buds4 Pro sont toujours des modèles intra-auriculaires avec réduction active du bruit. Le niveau de réduction s’ajuste en temps réel en fonction de votre environnement sonore pour un rendu optimal. D’un point de vue sonore, le double haut-parleur a été amélioré avec un woofer plus large qui offre des basses plus présentes tout en gardant une expérience équilibrée. Et avec l’audio ultra haute qualité 24 bits / 96 kHz, vous avez un rendu professionnel impressionnant.

Enfin, cette nouvelle génération introduit les contrôles par gestes de tête. Il vous suffit de faire oui de la tête ou non pour répondre à des appels, les refuser ou bien pour interagir avec l’assistant Bixby.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Prudence avant d’acheter une coque magnétique pour le Galaxy S26 Ultra

L’usage d’une coque magnétique sur le Galaxy S26 Ultra peut perturber le fonctionnement du S Pen, le stylet inclus avec le smartphone. Recharge magnétique ou S Pen, il va falloir…

YouTube abrite une fonctionnalité cachée qui peut gâcher votre plaisir, voici comment s’en débarrasser

Au fil des années, YouTube s’est doté de différentes fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Et si certaines sont plutôt appréciables, d’autres peuvent avoir l’effet inverse. Pour de nombreux spectateurs,…

La NASA pourrait devoir retarder Artemis 2 à cause d’un risque solaire inédit

La mission Artemis 2 doit envoyer des astronautes autour de la Lune en 2026. Mais une nouvelle analyse met en garde contre un risque solaire accru. Certains chercheurs recommandent désormais…

La PS5 Pro devient encore plus performante grâce à une amélioration du PSSR, Resident Evil Requiem est le premier jeu à en profiter

Sony annonce une version améliorée du PSSR sur PS5 Pro. Cette mise à jour apporte un meilleur framerate et des graphismes plus poussés pour les jeux compatibles, dont Resident Evil…

La Pixel Watch va enfin afficher vos notifications comme elle aurait toujours dû le faire

La Pixel Watch pourrait bientôt corriger l’un de ses défauts les plus critiqués. De nombreux utilisateurs se plaignent des notifications peu pratiques au quotidien. Google préparerait enfin une solution à…

Un smartphone pliable sans trace de pli ? C’est la promesse d’Honor avec son Magic V6

Honor publie des photos de l’écran de son Magic V6, sur lesquelles on ne voit aucune trace de pli. La marque a-t-elle réussi à concevoir un smartphone pliable sans ce…

Le marché des smartphones se dirige vers une chute historique à cause de la pénurie de mémoire

Le marché des smartphones pourrait connaître un net recul en 2026. Selon le cabinet IDC, les expéditions mondiales devraient enregistrer leur plus forte baisse en plus de dix ans cette…

Samsung déploie la connectivité par satellite sur ses smartphones en Europe

Après les iPhone d’Apple et les Pixel de Google, ce sont les smartphones Galaxy de Samsung qui vont prendre en charge la connectivité par satellite. Les utilisateurs pourront ainsi accéder…

Vous pouvez tirer un trait sur le Samsung Galaxy S26 Edge, il n’y en aura pas cette année

Quelques jours à peine après le lancement des Galaxy S26, le directeur des opérations de Samsung vient d’enterrer les derniers espoirs de voir un modèle Edge sortir un jour. En…

Bon plan : ce airfryer Ninja compact passe à prix mini, et il s’intègre parfaitement dans les petites cuisines !

Vous cherchez un petit airfryer simple à utiliser pour cuisiner des repas sains et gourmands en un rien de temps ? Ce bon plan est fait pour vous ! Cette…