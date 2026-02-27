Galaxy Buds4 Pro : cette double promotion fait baisser le prix des écouteurs de 50 €, vite !

Ils ne sont pas encore sortis qu’ils sont déjà à prix cassé sur le site officiel de Samsung ! Les Galaxy Buds4 Pro bénéficient d’une double offre promotionnelle cumulable à l’occasion des précommandes. Dans cet article, on vous explique comment les obtenir à 199 € seulement au lieu de 249 € prix.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C’est lors du Galaxy Unpacked du 25 février dernier que Samsung a annoncé la quatrième génération de ses célèbres écouteurs True Wireless. Les Galaxy Buds4 Pro offrent un design complètement repensé ainsi que de nombreuses améliorations. Ils sortiront officiellement le 18 mars prochain mais vous pouvez déjà les précommander sur le site officiel de la marque coréenne.

À l’occasion de cette période de précommande, vous pouvez bénéficier de deux baisses de prix cumulables. Le prix de vente conseillé des Galaxy Buds4 Pro est de 249 euros. Mais avec le code promo BUDS4LIVE, leur prix baisse de 30 euros. Et si vous optez pour un paiement avec PayPal, vous aurez une réduction supplémentaire de 20 euros. Ainsi, les Galaxy Buds4 Pro vous reviendront à seulement 199 €, soit une baisse de prix totale de 50 € ! N’hésitez pas, c’est le meilleur moment pour vous les procurer à prix mini.

Précommande : les écouteurs Galaxy Buds4 Pro sont déjà à prix cassé

Cette nouvelle génération de Galaxy Buds dévoile un design complètement retravaillé. Si les Buds3 ont pu diviser avec leur aspect anguleux, les Buds4 sont bien plus consensuels avec des courbes harmonieuses et des tiges avec une face plate en métal bien pratique pour les commandes gestuelles. Le boîtier est aussi différent avec une face complètement transparente du plus bel effet.

Les Buds4 Pro sont toujours des modèles intra-auriculaires avec réduction active du bruit. Le niveau de réduction s’ajuste en temps réel en fonction de votre environnement sonore pour un rendu optimal. D’un point de vue sonore, le double haut-parleur a été amélioré avec un woofer plus large qui offre des basses plus présentes tout en gardant une expérience équilibrée. Et avec l’audio ultra haute qualité 24 bits / 96 kHz, vous avez un rendu professionnel impressionnant.

Enfin, cette nouvelle génération introduit les contrôles par gestes de tête. Il vous suffit de faire oui de la tête ou non pour répondre à des appels, les refuser ou bien pour interagir avec l’assistant Bixby.