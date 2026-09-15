« Une extension ne semblait pas juste » : pourquoi Diablo 5 n’est pas un DLC de Diablo 4

Blizzard revient sur les raisons qui a poussé le studio à développer Diablo 5, un jeu à part entière, plutôt que de créer un DLC de Diablo 4. Ce dernier ne devrait plus en recevoir d’ici le lancement du prochain opus.

Diablo V
Crédits : Blizzard

Les fans de jeux vidéo type hack ‘n’ slash n’ont pas pu passer à côté de la nouvelle : Diablo 5 est officiel et il sortira au printemps 2029. Autrement dit, « seulement » 6 ans après Diablo 4, alors que 11 ans séparent ce dernier du précédent opus. Mais si la majorité des réactions sont enthousiastes, certains déchantent un peu. Brent Gibson, directeur du jeu Diablo, confirme que le développement d’un nouveau jeu signifie qu’il n’y aura pas de nouvelle extension pour Diablo 4. Les « saisons » restent d’actualité cela dit.

Quand on voit à quel point Blizzard aime prendre son temps entre deux jeux de sa célèbre licence, on peut se demander pourquoi l’entreprise a choisi de créer un tout nouveau titre plutôt qu’un DLC du plus récent. La réponse est assez simple au fond : intégrer l’histoire que veut raconter l’équipe dans Diablo 4 nécessiterait de modifier le jeu trop en profondeur. Et pour cause. Diablo 5 veut mettre l’accent sur… Diablo.

Diablo 5 n’aurait pas pu être une extension de Diablo 4

Techniquement, Diablo, le grand méchant donnant son nom à la licence, est vaincu à la fin de Diablo 3. Il est ensuite remplacé par Lilith et Méphisto dans Diablo 4 et ses extensions. Le 5e volet signera donc son grand retour.

« À mesure que nous commencions à comprendre et à préciser cette ambition, il est très vite apparu clairement que, pour atteindre nos objectifs avec ce jeu, nous devions apporter des changements plus structurels à son fonctionnement. Des modifications qu’il est, en toute franchise, difficile de réaliser dans le cadre d’une extension », explique le producteur exécutif Matt Zitterman.

Lire aussi – Diablo 2 reçoit une nouvelle extension surprise, 25 ans après la dernière

Il poursuit : « Diablo est l’antagoniste principal. C’est le personnage autour duquel nous voulons bâtir une véritable histoire. Nous voulons raconter une histoire qui soit à la hauteur et, espérons-le, qui surpasse celle que nous avons racontée avec Lilith et Méphisto. Or, traiter ce sujet dans une extension ne semblait tout simplement pas juste. Il fallait lui consacrer un jeu à part entière ». Donc acte. Blizzard a déjà mis en ligne une page consacré à Diablo 5 sur son site si vous voulez vous faire une idée de ce que prépare le studio.

Source : GameSpot


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