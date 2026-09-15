45% de réduction sur le Shokz OpenRun Pro 2 : le casque à conduction osseuse est à un super prix

Le Shokz OpenRun Pro 2 fait l’objet d’une réduction de près de 50% pour la French Week d’AliExpress. Grâce au code PHD11, ce casque à conduction osseuse passe à seulement 108,85 € au lieu de 199 €.

Shok Openrun Pro 2

Le Shokz OpenRun Pro 2 est affiché à 119,85 € sur AliExpress au lieu de 199 €, son prix conseillé. Le code promo PHD11 permet de profiter de 11 € de réduction en plus. Une fois le code appliqué, le prix passe à 108,85 €.

Vous réalisez ainsi une économie d’un peu plus de 90 €. Cela correspond à une réduction d’environ 45 %. Le casque bénéficie par ailleurs du label Marque+.

Un casque ouvert qui laisse entendre les bruits autour de vous

Le Shokz OpenRun Pro 2 est avant tout pensé pour le sport. Contrairement aux écouteurs sans fil classiques, il ne bouche pas les oreilles. Le son est transmis par des transducteurs placés devant les conduits auditifs, ce qui permet de rester attentif à ce qui se passe autour de soi. Un avantage certain pour courir en ville ou rouler à vélo sans être complètement coupé de son environnement.

Cette seconde génération ne repose toutefois pas uniquement sur la conduction osseuse. Shokz utilise une technologie baptisée DualPitch, qui s’appuie sur un transducteur à conduction osseuse pour les médiums et les aigus et sur un haut-parleur à conduction aérienne pour les basses. Le casque gagne ainsi en profondeur, l’un des points qui faisaient défaut aux précédents modèles de la marque.

L’OpenRun Pro 2 ne pèse que 30,3 grammes. Son arceau en alliage nickel-titane maintient les écouteurs en place. Les écouteurs sont également certifiés IP55 et peuvent donc résister à la transpiration ainsi qu’aux projections d’eau. Il pourra être porté sous une pluie légère, mais il n’est pas conçu pour la natation.

L’autonomie va jusqu’à 12 heures avec une charge complète. Si vous avez oublié de le brancher et que vous vous apprêtez à sortir, il suffira de cinq minutes de recharge pour récupérer environ 2 h 30 d’écoute. Le casque dispose désormais d’un port USB-C, plus pratique que le connecteur propriétaire utilisé par l’ancien OpenRun Pro.

La connexion passe par le Bluetooth 5.3, avec la compatibilité multipoint. Vous pouvez donc associer deux appareils en même temps. Deux microphones accompagnés d’un système de réduction du bruit par IA sont également présents pour les appels. Cette fonction agit sur le bruit capté par les micros et non sur la musique, puisque l’OpenRun Pro 2 doit justement laisser passer les sons extérieurs.


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