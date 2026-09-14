GTA 6 : cet acteur est dans l’une des meilleures séries de 2026, il incarne aussi un personnage important du jeu de Rockstar

L’excellent acteur Stephen Root, connu pour son travail dans Barry ou plus récemment Widow’s Bay, double le personnage de Brian Heder dans GTA 6.

Le casting de GTA 6 se précise. Dans la seconde bande-annonce du jeu publiée par Rockstar Games, on apercevait un personnage, Brian Heder, dont la voix ressemblait fortement à celle de l’acteur Stephen Root. Présent à la cérémonie des Emmy Awards pour la série Widow’s Bay, l’une des sensations TV de cette année sur Apple TV, le comédien a confirmé sa participation à GTA 6 au micro de l’Associated Press (AP).

“Je pense que depuis la première annonce de GTA, il y a peut-être presque un an, ils avaient mon personnage dans les trailers. Et il y a trop de gens qui me connaissaient grâce à King of the Hill [série d’animation, ndlr] et à ma voix ! Donc je pense que ce secret a été divulgué à ce moment-là”, déclare Stephen Root, qui sera bel et bien l’un des protagonistes de GTA 6. Outre Widow’s Bay et King of the Hill, il s’était fait connaître du grand public pour son rôle de Monroe Fuches dans la série Barry, de HBO.

Stephen Root incarne Brian Heder dans GTA 6, c’est confirmé

“Brian est un trafiquant de drogues lambda qui a connu l’âge d’or de la contrebande dans les Keys. S’il achemine toujours de la marchandise via sa société de bateaux, en compagnie de sa troisième femme, Lori, Brian est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour déléguer le sale boulot”, apprend-on sur le site officiel de GTA 6.

“Brian laisse Jason vivre gracieusement dans l’une de ses propriétés, tant qu’il accepte de lui donner un coup de main pour ses extorsions, et qu’il passe goûter la sangria de Lori de temps en temps”, explique Rockstar, qui décrit le personnage comme “l’apparence d’un adepte de la bronzette, mais le comportement d’un grand requin blanc”.

Brian Heder devrait être un personnage secondaire important de GTA 6, qui sort sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre 2026. Il apparaît d’ailleurs dans le grand aperçu de GTA 6 diffusé récemment, en compagnie de sa femme Lori.