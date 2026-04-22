007 First Light : tout ce que l’on sait sur le jeu d’action-aventure cinématographique le plus attendu de l’année

007 First Light marque le grand retour d’une franchise légendaire de la pop culture sur consoles et PC. Annoncé il y a déjà de longues années, celui qui se fit initialement connaître sous le nom de code “Project 007” dès 2020 ne cesse de se dévoiler un peu plus à chaque gros événement (Summer Game Fest, gamescom, State of Play…) depuis un an. À un gros mois de sa sortie sur PC et consoles de salon, nous vous proposons aujourd’hui de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur 007 First Light.

En 2020, le fameux agent 007 marquait enfin son grand retour sur consoles et PC à travers un teasing de IO Interactive, éditeur, mais aussi développeur de la légendaire série d’espionnage Hitman. Enfin, plutôt James Bond que “007”, vu qu’il n’était a priori pas question de proposer l’adaptation en jeu vidéo d’un des derniers longs-métrages mettant en scène le plus célèbre des espions britanniques incarné par Daniel Craig. Mais plutôt un tout nouvel épisode inédit centré sur un James Bond débutant à travers un nouveau personnage original, plus jeune et conçu spécifiquement pour ce nouveau jeu vidéo. Dans ce dossier, nous vous résumons donc l'essentiel de ce qu’il faut savoir sur 007 First Light, un nouveau titre 100% inédit très attendu sur consoles de salon et PC !

007 First Light, c’est quoi ?

Pour la première fois depuis 2012 et la sortie de 007 Legends (publié par Activision) sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, la licence 007 est de retour sur PC et consoles, après avoir été extrêmement riche en productions pendant une quinzaine d’années suite au succès massif de l’excellent (et très novateur) GoldenEye 007 sur Nintendo 64 en 1997.

À la différence de 007 Legends ou de GoldenEye 007 (qui était ressorti début 2023 sur consoles Xbox ainsi que sur l’application Nintendo 64 du Nintendo Switch Online), il ne s’agit plus d’un jeu de tir à la première personne incluant du multijoueur. 007 First Light est cette fois-ci un jeu d’action-aventure à la troisième personne avec des séquences de tir et d’infiltration, et jouable uniquement en solo sans aucune dimension multijoueur.

Les différentes bandes-annonces laissent supposer que le jeu s’inspire de la licence d’infiltration Hitman, conçue par le même studio de développement, mais aussi de la saga Uncharted de Naughty Dog, une des exclusivités PlayStation les plus acclamées des deux précédentes générations de console pour son sens de la mise en scène et de l’immersion très cinématographique.

Quand sort 007 First Light ?

La sortie de 007 First Light est prévue simultanément dans le monde entier pour le 27 mai 2026. La version Nintendo Switch 2 (voir ci-dessous) devait initialement sortir le même jour, mais sa parution a été repoussée à cet été sans plus de précisions.

Sur quelles plates-formes sortira 007 First Light ?

007 First Light sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (via Steam). Une version Nintendo Switch 2 est également prévue, et devait sortir le même jour que les autres, mais son report a été officialisé par l’éditeur IO Interactive environ deux mois avant sa sortie.

Pour le moment, aucune autre fenêtre de sortie que l’été 2026 n’a été communiquée, ce qui laisse supposer que la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light pourrait ne pas sortir avant mi-septembre 2026.

À quel prix sera vendu 007 First Light ?

En dépit de l’importance de la licence qu’il exploite, 007 First Light est tarifé un peu moins cher que les plus grosses productions du moment, et sera proposé à 69,99€ au lieu des 79,99€ constatés sur de nombreux titres de sa génération.



Ce tarif est appliqué sur les boutiques en ligne pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series, mais aussi sur Steam qui ne pratique pour le coup pas de tarif plus avantageux de 10€ contrairement à ses habitudes.



À noter que précommander l’édition dématérialisée permet de disposer d’un accès anticipé de 24 heures (pour y jouer dès le 26 mai 2026) et recevoir une mise à niveau vers l’édition Deluxe, qui contient :

quatre tenues (“Jour des Morts”, “Explorateur du désert”, “Ancre silencieuse” et “Agent élégant”) ;

un skin d'arme (“Marque de l'agent”) ;

le “Pack Resplendissant” qui comprend quatre skins de gadgets (“Briquet resplendissant”, “Oreillettes resplendissantes”, “Pistolet à fléchettes resplendissant” et “Stylo resplendissant”) ;

Plusieurs éditions limitées sont au programme, à commencer par l’édition “Spécialiste” vendue exclusivement sur Amazon à 69,99€ en version boîte et qui permet d’obtenir la tenue “Smoking classique”. Mais surtout, deux éditions collector sont proposées :

L’édition dite “Héritage”, qui contient le jeu ainsi que son édition Deluxe (voir plus haut), ainsi qu’une réplique du pistolet doré de James Bond, un certificat d’authenticité, un boîtier “steelbook” contenant la version physique du jeu, et deux contenus cosmétiques à télécharger (pistolet doré et costume d’obsidienne), proposée à 299,99€ ;

L’édition dite “collector” dont le contenu est similaire à l’exception de la réplique du pistolet qui est remplacée par celle du masque que l’on retrouve dans le jeu, et qui est, elle, tarifée à 209,99€.

Qui est le développeur de 007 First Light ?

007 First Light est développé par IO Interactive, studio danois basé à Copenhague et auteur de l’intégralité des épisodes de la série de jeux d’infiltration Hitman. Leur dernier jeu en date est Hitman III, paru en 2021, suite auquel la production de 007 First Light a démarré un an après sa première annonce officielle par le studio.

À noter que IO Interactive est redevenu indépendant en 2017 et édite donc son propre jeu.

Que doit-on attendre d’un nouveau jeu comme 007 First Light ?

Cela fait une décennie entière, depuis la sortie de Uncharted 4: A Thief’s End en mai 2016, que les fans de jeux d’action-aventure à la troisième personne avouent régulièrement manquer d’un successeur spirituel à la licence de Naughty Dog. Les jeux de ce style, portés sur l’action et le dépaysement à travers une mise en scène spectaculaire, mais une violence modérée, se font en effet rares.

En 2019, le studio Respawn avait proposé l’excellent Star Wars Jedi : Fallen Order, basé sur la célèbre franchise créée par George Lucas, qui constitua un petit peu l’opportunité la plus proche d’un “Uncharted-like” dans laquelle même Tomb Raider ne parvenait plus à s’engouffrer.

Aujourd’hui, c’est à James Bond et son univers que revient la responsabilité de proposer ce type d’expérience. De ce fait, on attend assez légitimement de 007 First Light qu’il reprenne en quelque sorte le flambeau d’un genre trop peu représenté depuis dix ans, mais aussi qu’il constitue un bel hommage à la licence dont on espère une adaptation solide et immersive, comme le fut un GoldenEye 007 en son temps.

Que raconte le scénario de 007 First Light ?

007 First Light constitue une préquelle aux aventures du célèbre agent 007 James Bond, que l’on incarne donc dans sa jeunesse. Alors membre de la Navy, celui qui n’est pas encore l’agent 007 est enrôlé dans le programme “Double 0” du MI6, service de renseignements du Royaume-Uni. Dans 007 First Light, le jeune Bond fait équipe avec Greenway, son mentor, dans le cadre d’une mission d’infiltration et de neutralisation qui tourne à la catastrophe et entraîne la résolution d’une conspiration.

Si l’on n’en connaît évidemment pas les tenants et les aboutissants, on devine (notamment à travers les bandes-annonces) que le jeu nous fera traverser la planète entière aux commandes de James Bond, et nous expliquera très certainement comment il est devenu le plus célèbre des agents secrets !

Faut-il avoir joué à un autre épisode de la licence “007” avant de se lancer dans 007 First Light ?

Comme 007 First Light est le tout premier jeu de la licence depuis près de quinze ans, et qu’il n’a absolument rien en commun avec les précédentes adaptations de l’univers de James Bond en jeu vidéo, il n’est aucunement utile d’avoir joué aux jeux précédents. En outre, vu qu’il s’agit d’une préquelle racontant le début de la carrière de l’agent 007, il semblerait que connaître les films de la série James Bond ne constitue pas spécialement un prérequis, bien que 007 First Light y fasse probablement référence à plusieurs reprises.