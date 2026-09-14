Samsung va augmenter le prix de ses Galaxy S26 : plus on attend, plus on paye cher

Attendez-vous à une hausse de prix pour les Galaxy S26. Plus de 6 mois après leur sortie, Samsung devrait appliquer une augmentation tarifaire face aux coûts croissants de la mémoire.

Consoles, PC, smartphones… jusqu’à cette année, la patience récompensait les consommateurs pour l’achat de matériel tech, avec des prix qui baissaient généralement quelques mois après la sortie des produits. Cette période est révolue. L’augmentation spectaculaire des coûts de la mémoire (RAM et stockage), causée par la demande des infrastructures d’IA, fait monter les tarifs de tous les appareils. Les nouveaux modèles coûtent plus cher que les anciens (on l’a encore vérifié avec les iPhone 18 Pro), et même ceux déjà sortis peuvent voir leur prix être réajusté (comme observé récemment avec les iPhone 17).

Dans ce contexte tendu, on s’attend à ce que Samsung revoie à la hausse le prix de ses Galaxy S26. D’après le média sud-coréen HansBiz, le prix de base du Galaxy S26 256 Go passerait de 1 254 000 wons à 1 403 600 wons, celui du Galaxy S26 Plus de 1 452 000 wons à 1 601 600 wons, et celui du Galaxy S26 Ultra 256 Go de 1 797 400 wons à 1 947 000 wons. L’augmentation serait donc la même pour tous les modèles : 149 600 wons, soit un peu moins de 100 euros.

Galaxy S26 : des prix calés sur ceux des iPhone 18 Pro ?

Puisque le montant de la hausse est identique pour chaque smartphone de la série, ce sont les mobiles les moins chers qui subissent l’augmentation la plus forte en pourcentage : 11,93 % pour le Galaxy S26, 10,30 % pour le Galaxy S26 Plus et 8,32 % pour le Galaxy S26 Ultra. Samsung a attendu les annonces d’Apple pour se rapprocher des tarifs pratiqués par son concurrent. Ces nouveaux prix seraient appliqués dès le 1er octobre.

Faut-il craindre une décision de ce type en France ? Le Galaxy S26 Ultra est annoncé à 1 469 euros chez nous pour l’instant dans sa configuration 256 Go. Chez Apple, l’iPhone 18 Pro Max est vendu à 1 629 euros pour la même quantité de stockage. Avec une hausse de 100 euros, Samsung resterait moins cher. On peut donc imaginer que la tentation sera grande pour le constructeur de revoir ses prix. Pour rappel, Samsung avait déjà augmenté le tarif des Galaxy S26 Ultra 512 Go et 1 To par rapport au Galaxy S25 Ultra.