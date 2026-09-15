La version 256 Go du Redmi Note 15 5G perd plus de 120 € et passe sous les 180 € (-40%)

Le Redmi Note 15 5G profite d’une belle réduction pour la French Week. Sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage revient à 178,98 €, contre un prix conseillé de 299 €. Le smartphone Xiaomi perd ainsi un peu plus de 120 €.

Redmi Note 15 5g

Profiter de ce bon plan

Le Redmi Note 15 5G fait partie des smartphones les plus intéressants de Xiaomi autour de 300 €. Sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 198,98 € chez AliExpress. Et grâce à la réduction supplémentaire de 20 € avec le code PHD20, vous paierez finalement 178,98 €.

Le smartphone est normalement vendu au prix conseillé de 299 € dans cette configuration. L’économie est donc de 120 €, soit un peu plus de 40 % de réduction. Le produit porte le badge Marque+, qui garantit son authenticité, et il est expédié gratuitement depuis la France.

Un écran AMOLED de 6,77 pouces avec un taux de 120 Hz

Le Redmi Note 15 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,77 pouces affichant une définition Full HD+. La dalle monte jusqu’à 120 Hz et le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran. Xiaomi propose également une certification IP65 contre la poussière et les projections d’eau.

Le smartphone embarque une puce Snapdragon 6 Gen 3 épaulée ici par 8 Go de RAM. Vous disposez de 256 Go pour le stockage, avec la possibilité d’ajouter une carte microSD d’une capacité maximale de 1 To. Le NFC et la 5G sont bien présents sur cette version européenne.

Un capteur principal de 108 MP et une batterie de 5 520 mAh

Xiaomi a équipé son smartphone d’un appareil photo principal de 108 MP. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP, et la caméra avant affiche une définition de 20 MP. Le Redmi Note 15 5G peut filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde avec son capteur arrière.

Sa batterie de 5 520 mAh est compatible avec une recharge rapide de 45 W. Malgré cette capacité, le téléphone conserve une épaisseur de 7,35 mm et un poids de 178 grammes.

L’offre est proposée dans le cadre de la French Week. Le prix peut remonter si le stock prévu pour la promotion s’épuise.

Voir l’offre sur le Redmi Note 15 5G


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