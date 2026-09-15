-52% sur le Galaxy A57 5G de 256 Go : son prix chute de plus de 315 €

Le Galaxy A57 5G n’a pas encore six mois et son prix baisse déjà de moitié. AliExpress propose la version 256 Go à seulement 293,69 € avec le code PHD30, au lieu de 609 €. Cela représente plus de 315 € de réduction.

Samsung Galaxy A57

AliExpress affiche le Galaxy A57 5G à 323,69 € dans sa version avec 256 Go de stockage. Le code PHD30 permet de retirer 30 € supplémentaires. Le prix final passe ainsi à 293,69 €. Le produit est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite en moins de trois jours.

Le prix conseillé de cette déclinaison est de 609 € chez Samsung. Cette offre permet donc d’économiser 315,31 €, ce qui représente une réduction de près de 52 %. Le Galaxy A57 5G n’est pourtant disponible en France que depuis le 10 avril 2026.

Galaxy A57 5G : le modèle le plus avancé des Galaxy A de 2026

Samsung a lancé le Galaxy A57 5G en France le 10 avril 2026. Il s’agit du modèle le plus évolué de la série Galaxy A actuelle. Le smartphone dispose d’un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces en définition Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son épaisseur ne dépasse pas 6,9 mm, pour un poids de 179 grammes. Le châssis est certifié IP68.

Le smartphone est propulsé par l’Exynos 1680, accompagné de 8 Go de RAM. Vous disposez ici de 256 Go de stockage. Samsung a aussi revu le système de refroidissement, avec une chambre à vapeur 13 % plus grande que sur le Galaxy A56.

Six ans de mises à jour sont également prévus

À l’arrière, le Galaxy A57 5G dispose d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un module macro de 5 MP. Le mode nocturne est présent pour les photos et les vidéos de nuit. L’Effaceur d’objet, Meilleure Pose et les Suggestions de retouche font partie des fonctions utilisant l’IA pour la retouche photo.

Sa batterie de 5 000 mAh est compatible avec la recharge rapide de 45 W. Samsung annonce jusqu’à deux jours d’autonomie. Le suivi logiciel comprend six générations de mises à jour d’Android et de One UI, ainsi que six années de mises à jour de sécurité. Le Galaxy A57 5G pourra donc être maintenu jusqu’en 2032.

Cette offre est proposée dans le cadre de la French Week d’AliExpress. Assurez-vous d’avoir sélectionné la version 256 Go et de saisir le code PHD30 avant le paiement. Le prix peut remonter plus tôt si le stock réservé au Deal du Jour est épuisé.


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