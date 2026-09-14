Huawei développe l’écran de smartphone le plus lumineux du marché pour son Mate 90 Pro Max

Le Huawei Mate 90 Pro Max serait équipé d’un écran capable de produire un pic lumineux de 10 000 nits, basé sur la technologie OLED double couche.

Mate 80 Pro Max
Le Mate 80 Pro Max. Crédit : Huawei

L’année dernière, Huawei avait frappé fort en embarquant un écran OLED double couche à son Mate 80 Pro Max. Cette technologie permet à la fois d’améliorer la durée de vie de l’affichage et d’augmenter sensiblement sa luminosité. Ce modèle était annoncé à un pic lumineux de 8 000 nits, bien au-dessus de la plupart des smartphones haut de gamme. Et son successeur, le Mate 90 Pro Max, devrait faire encore mieux.

Selon les informations partagées par le leaker Digital Chat Station, l’écran du Huawei Mate 90 Pro Max atteindrait une luminosité maximale de 10 000 nits. Seul un autre mobile est capable d’une telle prouesse sur le marché : le tout récent Honor X80 Pro Max. Pour le Mate 80 Pro Max, Huawei avait déjà axé une partie de sa communication sur son écran si lumineux, parfaitement lisible en plein soleil. Il est probable qu’une stratégie similaire soit opérée pour le Mate 90 Pro Max étant donné les nouveaux progrès réalisés.

Huawei Mate 90 Pro Max : un écran atteignant les 10 000 nits

Bien sûr, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre une fois le smartphone en main lorsqu’un constructeur annonce une telle luminosité d’affichage. Le pic correspond à une valeur obtenue en laboratoire dans des conditions optimales, seulement sur une petite portion de l’écran, et dans des scénarios HDR bien précis. Seuls des tests pourront confirmer que l’appareil se comporte bien en la matière pour une utilisation quotidienne, ce qui sera sans doute le cas connaissant l’attention portée à Huawei à sa gamme Mate.

Le Mate 80 Pro Max sera propulsé par une nouvelle puce Kirin, alors que les autres modèles plus compacts de la famille devront se contenter d’un SoC déjà connu. La capacité de la batterie est comprise entre 6 600 mAh et 6 800 mAh. On attend trois capteurs photo, dont un téléobjectif périscopique de 200 MP.

On ne sait pas si le Mate 90 Pro Max sera disponible en Europe. Huawei avait lancé uniquement le Mate 80 Pro chez nous, réservant les Mate 80 Pro Max et RS Ultimate à la Chine.


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