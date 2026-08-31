The Witcher 3 Song of the Past dévoile son gameplay dans un trailer de 12 minutes et c’est sublime

CD Projekt RED a profité de la gamescom 2026 pour montrer à quoi ressemblera le prochain DLC de The Witcher 3. Si le squelette reste évidemment le même que celui du jeu d’origine, l’extension profitera du retravail graphique apporté par le remaster à venir.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’actualité autour de The Witcher n’a peut-être jamais été aussi foisonnante… et ce, plus de 10 ans après sa sortie officielle CD Projekt RED a en effet récemment annoncé la sortie d’un remaster pour son jeu culte, qui sortira le 29 septembre prochain. Pour accompagner ce dernier, une autre annonce a surpris tout le monde : l’arrivée d’un nouveau DLC, baptisé Songs of the Past.

À l’instar des deux autres, celui-ci se déroulera dans un nouveau royaume, du nom de Letten. C’est ici qu’habite Jaskier (où plutôt, là où se trouve sa demeure principale), le meilleur ami de Geralt. Le sorceleur s’y rendra pour résoudre quelques soucis dans lesquels s’est encore empêtré le ménestrel, et en profitera pour faire la connaissance de sa cousine Lilla. Faute d’en savoir vraiment plus sur l’histoire, le studio polonais nous a tout de même gâté d’une vidéo de 12 minutes de gameplay.

Sur le même sujet — Un nouveau jeu The Witcher serait en développement, il s’agirait d’un free-to-play

Découvrez le gameplay de The Witcher 3 : Song of the Past

CD Projekt RED était en effet présent à la gamescom 2026, le salon annuel du jeu vidéo à Cologne. L’occasion pour les développeurs de présenter le fruit de leur travail qui devrait paraître courant de l’année prochaine. Première observation : le DLC est incroyablement beau. En effet, ce dernier profitera des graphismes du remaster de The Witcher 3, qui sortira donc avant lui. Des lumières sublimes aux gigantesques champs de verdure, en passant par des animations retravaillées, on oublierait presque que le jeu a plus de 10 ans.

L’extension bénéficiera également des “combats améliorés” promis par le studio lors de l’annonce du remaster. Pour cela, le sorceleur pourra notamment compter sur une toute nouvelle arme, un crochet, qui lui permettra d’attraper ses ennemis à distance et de les attaquer directement sur leur point faible. De quoi ajouter un peu de stratégie dans un système de combat autrefois assez, il faut le reconnaître, ennuyant.