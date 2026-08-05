Resonance A Plague Tale Legacy : tout savoir sur le jeu français le plus attendu de l’été 2026

Resonance A Plague Tale Legacy est très certainement l’un des titres les plus à surveiller en août 2026, et fait partie des attractions principales à l’approche de la rentrée. Le nouveau jeu des Bordelais d’Asobo Studio, édité par Focus Entertainment, est une production 100% “made in France” et constitue d’ores et déjà la troisième itération au sein d’une licence de plus en plus populaire. À quelques semaines de sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, nous vous proposons dans cet article de faire un point complet sur tout ce qu’il faut savoir sur Resonance A Plague Tale Legacy.

Il y a bientôt quatre ans de cela paraissait l’excellent A Plague Tale Requiem, suite directe des événements de A Plague Tale Innocence, jeu sorti en 2019 également développé par le même studio et qui avait reçu un accueil très positif. Dans cet univers médiéval, on incarnait une adolescente tentant de survivre en compagnie de son petit frère porteur d’une malédiction étrange liée à la peste noire ravageant le royaume de France au XIVe siècle. Alors que le dernier jeu en date de la licence semblait s’ouvrir vers une suite, Asobo Studio a pris à contre-pied les attentes des joueurs en proposant une préquelle inédite, basée sur un tout nouveau personnage dont le gameplay est résolument plus tourné vers l’action que l’infiltration.

En attendant sa sortie sur consoles et PC prévue pour fin août 2026, nous vous résumons l’essentiel de tout ce qu’il faut savoir au sujet de Resonance A Plague Tale Legacy, le futur jeu français de la fin de l’été !

A Plague Tale, c’est quoi ?

La licence A Plague Tale est apparue sur consoles (PlayStation et Xbox) et PC en 2019 avec A Plague Tale Innocence, développée par Asobo Studio, et raconte les aventures d’Amicia de Rune et de de son petit frère Hugo, qui traversent le royaume de France au XIVe siècle (plus précisément dans la province de Guyenne). La jeune héroïne a pour objectif de protéger son frère, atteint par une malédiction très particulière lui permettant notamment d’entrer en communication avec les rats ravageant le pays en pleine période de peste noire, de l’Inquisition. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne où l’infiltration prime sur le combat, Amicia étant un personnage plutôt faible (et peu armée), et très intense en termes de narration et d’émotions.

A Plague Tale Requiem, paru trois ans plus tard, en est la suite directe et propose un gameplay plus riche et une aventure plus longue et permettant également d’explorer des environnements plus vastes, parfois presque semi-ouverts, tout en conservant la formule ayant fait le succès du premier opus.

Resonance A Plague Tale Legacy est-il une suite de A Plague Tale Requiem ?

Contrairement à ce que pouvait laisser espérer la fin ouverte de A Plague Tale Requiem, le nouvel épisode que constitue Resonance A Plague Tale Legacy est une préquelle dont les événements se situent 15 ans avant ceux de A Plague Tale Innocence. Amicia étant à peine née, on y incarne donc fort logiquement un autre personnage, Sophia, que l’on rencontre durant les événements de A Plague Tale Requiem, et dont le gameplay s’avérera être radicalement différent de celui d’Amicia.

Quand sort Resonance A Plague Tale Legacy ?

Comme annoncé lors du dernier Xbox Games Showcase, la sortie de Resonance A Plague Tale Legacy est prévue pour le 27 août 2026, et il s’agira bien entendu d’une date de sortie unique dans le monde entier. Le jeu étant passé “gold” le 3 juillet dernier, signifiant donc que son développement est officiellement achevé, il n’y a aucune raison de craindre le moindre report.

Sur quelles plates-formes sortira Resonance A Plague Tale Legacy ?

À l’instar de son “grand frère” A Plague Tale Requiem, Resonance A Plague Tale Legacy est un titre prévu pour les consoles de la génération actuelle, à savoir la PlayStation 5 et les Xbox Series, en plus bien entendu d’une sortie PC.

Pour le moment, aucune sortie Nintendo Switch 2 n’a été évoquée, sachant que la nouvelle machine de Nintendo n’a encore accueilli aucun épisode de la licence (les deux premiers étant en revanche jouables en cloud sur la première Switch).

Quel est le prix de Resonance A Plague Tale Legacy ?

En tant que préquelle d’un titre qui n’était déjà pas tarifé comme une production de type “triple A”, il fallait s’attendre à ce que Resonance A Plague Tale Legacy soit proposé à un prix moins élevé que les jeux les plus importants de l’industrie. C’est effectivement le cas avec un prix public conseillé de 59,99€ pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series (tarif constaté sur les “stores” respectifs des deux constructeurs, le PlayStation Store et le Xbox Store) et à 49,99€ sur Steam. À noter qu’aucune édition de type “digital deluxe” n’est proposée pour le jeu de Asobo Studio.

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Cependant, une édition collector est disponible sur la boutique de Naemedia Icons, en partenariat avec Focus Entertainment (éditeur du jeu) et Asobo Studio (son développeur), pour un tarif de 149€. Elle paraîtra à l’automne (pour le moment, aucune date n’a été officialisée, même si Amazon affiche la date du 30 octobre) et ne comprendra pas le jeu, partant du principe que les collectionneurs auront d’ores et déjà fait l’acquisition de ce dernier au préalable.

Cette édition collector comprendra :

une figurine collector de Sophia et Thésée, peinte à la main, numérotée individuellement et d’une hauteur de 23 centimètres ;

un boîtier “Steelbook” exclusif ;

trois “art prints” (lithographies) inédits au format A5 (de 14,8 x 21 cm) ;

une réplique en métal ajustable de la bague de Sophia ;

et enfin, un bonus exclusif offert à toutes les précommandes (contenu non communiqué).

Enfin, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à Resonance A Plague Tale Legacy sans aucun surcoût dès le jour de sa sortie sur PC et Xbox Series, le titre développé par Asobo Studio étant disponible dans le programme de Microsoft, et sera ainsi également jouable sur Xbox Cloud Gaming (en version bêta).

Qui est le développeur de Resonance A Plague Tale Legacy ?

Le studio en charge du développement de Resonance A Plague Tale Legacy est Asobo Studio, une équipe basée à Bordeaux et qui avait déjà réalisé les deux précédents épisodes de la licence. Asobo Studio est également connu pour avoir développé les deux dernières itérations de la franchise Microsoft Flight Simulator pour Xbox Series et PC (ainsi que PlayStation 5 pour l’édition 2024).

À noter que ce studio s’était aussi illustré par le passé en collaborant avec les concepteurs de ReCore, exclusivité Xbox One parue en 2016, mais aussi et surtout en assistant le studio lyonnais Ivory Tower sur les deux premiers opus du jeu de course arcade The Crew, édité par Ubisoft.

Que doit-on attendre d’un nouveau jeu comme Resonance A Plague Tale Legacy ?

Après avoir apporté un véritable vent de fraîcheur avec les deux premiers épisodes de la licence, offrant en quelque sorte aux joueurs une sorte de “The Last of Us” médiéval à la française, Resonance A Plague Tale Legacy a pour mission de renouveler les principes de gameplay de la licence d’Asobo Studio.

Ici, finies l’infiltration et les munitions / armes très limitées : Sophia, le nouveau personnage incarné par le joueur, va davantage aller au combat et de ce fait, une toute nouvelle expérience sera proposée aux habitués de la série par Resonance A Plague Tale Legacy. L’accent étant davantage mis sur les affrontements, on attend non seulement de voir comment l’univers de A Plague Tale va évoluer avec ce nouvel arc narratif, mais aussi et surtout de découvrir manette en main un personnage résolument plus agile, et de nouvelles mécaniques inédites pour la franchise !

Que raconte le scénario de Resonance A Plague Tale Legacy ?

Resonance A Plague Tale Legacy a pour but de raconter des événements se déroulant quinze ans avant ceux de A Plague Tale Innocence, en 1334 plus précisément. On y incarnera cette fois-ci Sophia, contrebandière rencontrée dans A Plague Tale Requiem. Selon le studio, cette jeune femme “aspire à son indépendance en devenant une pillarde impitoyable” (sic) et c’est son passé qui sera exploré dans une aventure nous faisant quitter la France pour la Méditerranée et plus précisément la Crète, où l’héroïne a grandi.

L’objectif narratif de Resonance A Plague Tale Legacy est de jouer sur une temporalité double : si les événements de base se déroulent au XIVe siècle, le scénario nous fera alterner avec l’Antiquité grecque et tout particulièrement la période minoenne, où les actions auront des conséquences sur le “présent” (comprendre par là le Moyen-Âge où est née Sophia), explorant notamment certaines légendes de la mythologie grecque comme le fil d’Ariane et le Minotaure, entre autres…

Dans les grandes lignes, on s’attend à ce que le voyage initiatique de Sophia, qui la conduira notamment sur l’île du Minotaure et fera explorer au joueur un labyrinthe semé d’embûches, permette à la fois de lever le voile sur le passé de l’héroïne et d’en révéler davantage sur les origines de la Macula, cette malédiction liant les protagonistes majeurs de l’univers de A Plague Tale…

Faut-il avoir joué à un autre jeu vidéo de la série A Plague Tale avant de se lancer dans Resonance ?

Vu que Resonance A Plague Tale Legacy n’est pas une suite directe de A Plague Tale Requiem, et que son scénario se déroule avant les événements de A Plague Tale Innocence, on peut raisonnablement envisager qu’il ne soit pas indispensable d’avoir joué à ces deux jeux au préalable pour apprécier le nouveau jeu de Asobo Studio.

Cependant, il y a fort à parier que de nombreux clins d’œil aux deux précédents volets de la franchise soient à prévoir, et que connaître ces derniers constitue ainsi un plus non négligeable pour mieux en appréhender toute la subtilité, sans parler de l’appréciation de la manière dont le gameplay et la proposition d’ensemble évolue dans Resonance A Plague Tale Legacy en comparaison des épisodes passés.

Ainsi, nous aurions plutôt tendance à vous recommander d’y avoir joué pour mieux vous plonger dans ce nouvel opus, mais ce dernier devrait pouvoir être apprécié sans trop de complexité si vous décidez de découvrir la licence avec lui.