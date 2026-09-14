Google Wallet pourrait revenir sur iPhone et venir chatouiller le portefeuille d’Apple

Aujourd’hui, les utilisateurs d’iPhone doivent encore ouvrir Safari pour accéder à leurs cartes Google Wallet. Cela pourrait bientôt évoluer, car le groupe de Mountain View préparerait une application conçue spécialement pour iOS. Parmi les fonctions prévues, le paiement sans contact serait lui aussi présent.

Désormais, le portefeuille numérique sert à bien plus qu’à stocker des cartes bancaires. Le téléphone regroupe aussi billets de train, coupons de fidélité et clés de voiture. Mountain View continue d’élargir son service, puisque Google Wallet intégrera les documents d’identité dans cinq pays européens. Ces possibilités restent toutefois dépendantes du système présent sur l’appareil. Selon la plateforme utilisée, les avancées ne suivent donc pas la même cadence.

Google Wallet reçoit régulièrement de nouvelles fonctions sous Android, qu’il s’agisse des billets d’avion ou des clés de voiture partagées. Hors du smartphone, le service progresse aussi, puisque les dépenses sur une montre Wear OS profitent d’une gestion revue depuis cet été. iOS demeure pourtant à l’écart. Voilà deux ans qu’aucune version spécifique n’est proposée sur l’App Store. Pour y accéder, les utilisateurs ouvrent le navigateur et consultent la page web. Aucun paiement n’y est possible, pas plus qu’un raccourci sur l’écran d’accueil. Cette limite pourrait prochainement disparaître.

Google Wallet pourrait exploiter la puce NFC des iPhone pour effectuer des paiements sans contact

Cinq chaînes de caractères découvertes dans plusieurs applications maison par Android Authority sont à l’origine de cette piste, parmi lesquelles figure l’extension Quick Share. Toutes citent côte à côte Google Wallet et le système d’Apple. Une déclinaison native sur iPhone permettrait d’ouvrir immédiatement les passes, sans devoir utiliser le navigateur. Les cartes de fidélité et notifications pourraient alors s’afficher directement à l’écran. Une installation depuis l’App Store prendrait la place de la page web utilisée aujourd’hui. Rien ne prouve cependant qu’un projet aussi précis existe réellement chez Mountain View, puisque ces lignes peuvent parfois seulement indiquer la compatibilité de deux services.

Avec iOS 18, Apple a permis aux services tiers d’utiliser la puce NFC de ses téléphones. Le paiement sans contact peut donc désormais être proposé par un portefeuille concurrent, alors que ce terrain était jusque-là réservé à la marque américaine. Google Wallet avait déjà été disponible sur ces mobiles à partir de 2013, avant sa fusion dans une autre application abandonnée en 2024. Des centaines de millions d’utilisateurs seraient concernés par ce retour, puisque le service de Mountain View revendique déjà une audience massive sur Android.