Diablo 2 reçoit une nouvelle extension surprise, 25 ans après la dernière

Vous avez bien lu : le jeu culte Diablo 2 sorti en 2000 possède désormais une seconde extension. Avec une nouvelle classe de personnage et tout un tas d'améliorations du titre original.

Savoir si un jeu vidéo est culte ou non est assez simple au fond. Regardez si on se réfère à ceux qui s'en inspirent comme des “[nom du jeu] like“. Les exemples ne manquent pas : les Doom like, Minecraft like, Souls like et autres Sim City like pour ne citer qu'eux. N'oublions pas aussi les Diablo like. Le jeu de Blizzard a posé les bases d'un genre encore populaire aujourd'hui. Celui où votre héros tue des monstres pour récupérer de l'équipement de plus en plus puissant, dans le but de tuer d'autres monstres de plus en plus puissants eux aussi.

Si nous en sommes à Diablo 4, c'est Diablo 2 qui a surtout marqué les esprits lors de sa sortie en 2000. Ce n'est pas pour rien qu'une version remastérisée est arrivée en 2021, Diablo 2 Ressurected. Et pour le plus plaisir des fans, le titre vient de recevoir une extension surprise ajoutant pas mal de choses. À commencer par une nouvelle classe de personnage dont le nom sert à nommer le DLC en question : Reign of the Warlock.

Voici ce que réserve la nouvelle extension de Diablo 2 Ressurected

La 8e classe de personnage jouable dans Diablo 2 est donc le démoniste. Comme son l'indique, il se bat notamment en invoquant des démons soumis à sa volonté. Il n'y a cependant pas de nouvelle campagne le mettant en scène. En revanche, l'extension Reign of the Warlock s'accompagne de nombreux changements de type “QoL”, pour “Quality of Life“. Ce sont les mises à jour améliorant le confort du joueur, souvent par une ergonomie mieux pensée.

Ici, la gestion des objets et de l'inventaire deviennent bien plus modernes et pratiques. Vous pouvez configurer des filtres afin que seuls les objets qui vous intéressent affichent leur nom une fois au sol. Dans l'inventaire, les objets similaires se regroupent automatiquement pour libérer de la place. Enfin, des onglets dédiés permettent de voir uniquement tel ou tel type de butins. Diablo II Ressurected Reign of the Warlock est disponible pour 24,99 €. Notez que Diablo II Resurrected Infernal Edition regroupe le jeu de base et cette extension pour 39,99 €.