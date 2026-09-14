iOS 27 est disponible sur iPhone, voici quelles nouveautés sont vraiment disponibles en France

Apple déploie aujourd’hui la mise à jour vers iOS 27 pour les iPhone compatibles. Bon nombre des nouveautés annoncées ces derniers mois ne sont pas disponibles en France, voici à quoi il faut s’attendre chez nous.

iOS 27 est disponible sur iPhone à partir de ce 14 septembre 2026. Cette mise à jour a été présentée par Apple comme un grand virage pour Apple Intelligence et pour Siri, faisant enfin passer les mobiles frappés de la pomme à l’ère de l’IA. Mais en réalité, bien des nouvautés annoncées par la firme californienne ne seront pas déployées en Europe. En tout cas, pas dès aujourd’hui. Nous vous proposons donc un récapitulatif des fonctionnalités qui deviennent bel et bien accessibles auprès des utilisateurs français.

Pour commencer, le design Liquid Glass a été optimisé. Apple promet “une lisibilité exception­nelle avec une réfraction plus uniforme et un contraste amélioré”, ce qui n’était pas le cas avec les premières versions de l’interface. Les icônes d’apps deviennent plus nettes et plus détaillées, alors qu’un nouveau curseur permet d’ajuster à son goût l’apparence du Liquid Glass, d’une transparence parfaite jusqu’à un effet entière­ment teinté.

Le Recadrage spatial débarque dans iOS 27

iOS 27 améliore aussi les performances du système. “Le lancement des apps est jusqu’à 30 % plus rapide, les nouvelles photos se téléchargent dans votre Photothèque jusqu’à 70 % plus vite, et les transferts AirDrop sont jusqu’à 80 % plus rapides”, communique Apple. Les transitions entre les réseaux sont quant à elles plus fluides, l’iPhone sélectionnant plus naturelle­ment la meilleure connexion Wi‑Fi ou cellulaire disponible. Fini la perte de connexion quand on quitte son domicile et que son mobile reste connecté au réseau domestique ?

La retouche photo intelligente intègre le Recadrage spatial, pour recadrer efficacement un cliché après l’avoir pris. L’outil Étendre permet même d’ajouter des éléments autour du cadre pour agrandir la photo. La Correction améliorée permet quant à elle de supprimer ce dont on ne veut pas.

Image Playground donne la possibilité de créer des images dans tous les styles, y compris photoréaliste, à partir d’une simple description. L’IA s’invite aussi dans Mail et Messages avec les suggestions, pour effectuer rapide­ment des actions (ajouter un évène­ment à votre calendrier ou re­trouver une photo) en fonction du contexte de la conversation, comme sur les smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel.

La fonction Contexte de l’appel peut afficher de manière proactive des infor­mations utiles issues de vos apps, comme un code de confirmation reçu dans Mail quand vous appelez une entreprise. Dans Safari, les onglets peuvent désor­mais être automati­quement regrou­pés par thèmes. Et avec l’option Me prévenir, le navigateur surveille vos pages web et vous alerte dès qu’un prix baisse ou qu’un produit est de nouveau disponible.

Pas de Siri AI en France, mais l’IA s’invite dans le système et les apps

Les Raccourcis d’iOS sont très pratiques, mais pas toujours simples à configurer. Cette friction est supprimée en permettant à l’utilisateur de décrire ce dont il a besoin : “Quand je quitte le travail, envoie un message à Pedro lui indiquant que je suis en route avec mon heure d’arrivée estimée”, par exemple. Le système se charge de connecter diffé­rentes actions dans plusieurs apps pour créer le Raccourci.

L’application Mail se dote d’un nouveau système de classement, qui affiche les résultats les plus pertinents en premier. Au rayon des petits détails qui font toute la différence, on peut aussi citer :

Lancement plus rapide de la camera en mode économie d’énergie

Nouvelle tentative automatique d’envoi des messages en cas d’échec

Double capture dans FaceTime

Participation aux Albums partagés iCloud depuis Android et Windows

Volume des alarmes indépendant

Widgets extra-larges

De nouvelles fonctions de sécurité pour les enfants ont été ajoutées, comme le choix des apps système accessibles par sélection recommandée ou en créant sa liste sur mesure. L’option Demande de consul­tation oblige à obtenir l’autorisation des parents dans Messages avant de consulter de nouveaux sites web. Sécurité des commu­nications protège contre les contenus sensibles dans Messages et FaceTime, tandis que des limites de temps sur les applications peuvent être définies.

iOS 27 apporte aussi le suivi de la périménopause et de la ménopause, l’optimisation des albums partagés dans iCloud, un égaliseur sur mesure pour les AirPods, l’intégration d’Apple Intelligence à l’app Maison pour les caméras connectées, Flyover amélioré dans Plans, ou encore GymKit à jumeler avec des appa­reils de cardio com­patibles. Sur l’accessibilité, VoiceOver offre des descriptions d’images plus détaillées et l’intégration du bouton Action. On a aussi des sous-titres synchronisés pour n’importe quelle vidéo et une traduction des sous-titres existants dans d’autres langues.