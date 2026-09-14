Vous êtes malade en transport ? Votre smartphone Samsung ou Pixel se dote d’un outil pour réduire cet effet

La fonctionnalité Motion Assist commence à être déployée sur les smartphones Samsung et Pixel sous Android 17. Elle doit aider à lutter contre le phénomène de cinétose.

Le mal des transports empêche bien des utilisateurs de profiter de leur smartphone dans un véhicule en mouvement sans causer des maux de tête, voire des vomissements. Pour lutter contre ce phénomène, Google annonçait récemment Motion Assist, une fonctionnalité d’affichage censée réduire les effets de cinétose. Celle-ci n’était pas encore disponible, mais elle commence à être déployée sur les smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel qui ont été mis à jour vers Android 17, rapporte 9To5Google.

“Des formes en mouvement apparaissent sur les bords de votre écran et s’adaptent aux déplacements de l’appareil. Cela peut aider à réduire le mal des transports lorsque vous vous trouvez dans un véhicule en mouvement”, est-il expliqué dans le menu dédié à cet outil. Il est précisé que le système détecte quand l’utilisateur se trouve dans une voiture, un bus ou un train en mouvement. Une option permet d’activer Motion Assist automatiquement quand c’est le cas pour ne pas avoir à l’enclencher soi-même à chaque fois qu’on en a besoin.

Android s’en prend au mal des transports avec une nouvelle fonction riche en options de personnalisation

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de suivre le chemin ci-dessous :

Ouvrir l’application Paramètres

Appuyer sur votre profil

Sélectionner l’onglet Tous les services

Puis faire défiler jusqu’à la section Sécurité des appareils et sécurité personnelle

L’utilisateur peut aussi ajouter un raccourci Motion Assist aux paramètres rapides de son smartphone pour gérer son fonctionnement facilement à l’avenir. Il est aussi possible de personnaliser la couleur des éléments qui apparaissent à l’écran (dynamique basé sur le système, rouge, jaune, vert, bleu), leur forme (Cercle, Carré, Pentagone, Losange) et leur opacité. On peut aussi choisir une option aléatoire pour que la couleur et la forme changent toutes les quelques secondes.

Motion Assist devrait être disponible sur les mobiles sous Android 17 qui ont reçu la version 26.33.32 des services Google Play. Si vous ne la voyez pas sur votre appareil, essayez de la redémarrer.