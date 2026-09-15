Alors que Volkswagen signe l’électrique la plus sobre au monde, sa carrosserie lui coûte le bonus européen

Volkswagen a présenté un prototype électrique qui ne ressemble à aucun de ses modèles actuels. Baptisée Mission Efficiency, cette voiture vient de battre trois records du monde sur route ouverte. La réglementation européenne, elle, ne lui reconnaîtra aucun mérite.

volkswagen mission efficiency

Sur longue distance, la consommation reste le point faible des voitures électriques. Au-delà de 100 km/h, la majeure partie de l’énergie disparaît dans la résistance de l’air. Les marques retravaillent donc carrosseries, jantes et dessous de caisse pour grappiller quelques kilomètres. Volkswagen avance sur ce terrain avec la compacte électrique ID.3 Neo revue de fond en comble, dont le dessin limite mieux les turbulences. Sur un modèle de série, le gain reste modeste.

Le constructeur allemand a poussé l’exercice beaucoup plus loin avec un prototype homologué pour la route. Son moteur de 99 chevaux et sa batterie de 54,9 kWh proviennent directement de la citadine ID. Polo annoncée sous les 25 000 euros. Aucune pièce exotique ne s’y cache. Face à cette base ordinaire, les ingénieurs ont tout misé sur la forme.

Le prototype de Volkswagen a parcouru 1 278 km en ne rechargeant qu’une seule fois

La Mission Efficiency a relié l’Allemagne à l’Autriche sur 1 278 km avec une seule recharge en route, d’après le communiqué publié par la marque allemande. Sa consommation est tombée à 7,51 kWh aux 100 km, pertes de charge comprises, pour une vitesse moyenne de 67,7 km/h. À l’arrivée, la batterie affichait encore 164 km d’autonomie. Un second record descend à 6,48 kWh, mesuré à allure stabilisée sans climatisation.

Tout se joue dans le dessin de la voiture. Son coefficient de traînée de 0,158 devient le meilleur jamais homologué sur une automobile de route, devant le Volkswagen XL1 de 2013 et ses 0,186. Les roues arrière sont carénées, le soubassement entièrement fermé, et des déflecteurs brevetés empêchent l’air de s’engouffrer dans les jantes. Au-dessus de 80 km/h, ce prototype consomme 30 % de moins que l’ID. Polo de série.

Bruxelles ne récompensera aucun de ces efforts. Les normes CO2 comptabilisent toute voiture électrique à zéro émission, sans distinguer celle qui consomme 6 kWh de celle qui en réclame 25. Un bonus existe pourtant dans les cartons de la Commission. Dès 2030, chaque petite électrique assemblée en Europe comptera pour 1,3 voiture dans le calcul des émissions moyennes d’une marque, une façon de récompenser les modèles compacts. Encore faut-il rester sous 4,20 mètres. Avec sa longue queue effilée, la Mission Efficiency dépasse la limite de 57 centimètres.


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