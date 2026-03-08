Un OS entièrement conçu par l’IA, une mise à jour urgente pour votre Samsung, c’est le récap’ de la semaine

Un internaute laisse l'IA créer son propre système d'exploitation, le Galaxy S26 Ultra livré en avance, le patch de sécurité de mars débarque chez Samsung, c’est le récap’ de la semaine



Cette semaine, alors que certains clients reçoivent déjà leur Galaxy S26 Ultra avec une semaine d'avance, on découvre le résultat d'un système d'exploitation généré uniquement par l'intelligence artificielle. Samsung prépare l'arrivée des Galaxy A37 et A57 qui pourraient surprendre face aux modèles plus haut de gamme, et déploie une mise à jour de sécurité importante. Enfin, on vous donne quelques idées pour réutiliser vos vieilles clés USB qui traînent dans vos tiroirs.

Les Galaxy A37 et A57 pourraient faire mieux que le S26 sur l'autonomie

Alors que la gamme S26 vient de sortir, les futurs Galaxy A37 et A57 font déjà parler d'eux avec une bonne surprise concernant leur endurance. Selon les données du registre européen EPREL, ces modèles plus abordables offriraient respectivement 53 et 52 heures d'autonomie par cycle, dépassant ainsi les 51 heures du Galaxy S26 standard. Le Galaxy S26 affiche 1 200 cycles de batterie avant de s’user, contre 2 000 pour le S25. L'autonomie des A37 et A57 pourrait être un bon argument pour ceux qui veulent payer moins cher.

Lire : Les Galaxy A37 et A57 pourraient être meilleurs que le Galaxy S26 sur ce point crucial



4 idées pour offrir une seconde vie à vos vieilles clés USB

À l'heure du cloud, les clés USB finissent souvent au fond d'un tiroir, mais elles peuvent pourtant avoir une deuxième vie. En effet, vous pouvez les transformer en support musical pour votre voiture afin de profiter de vos MP3 sans connexion ni pub par exemple. Autre option, avec un logiciel comme USB Raptor, votre clé peut sécuriser votre PC en servant de clé de déverrouillage. Et si vous avez au moins 8 Go, elle peut aussi servir de kit de secours pour restaurer Windows en cas de problème. Enfin, vous pouvez installer des versions “portables” de vos logiciels via portableapps.com, pour les transporter partout sans installation. Ne jetez pas vos clés USB et laissez-leur une chance !

Lire : Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles clés USB ? Voici 4 idées pour leur donner une seconde vie

Un Galaxy S26 Ultra livré avec une semaine d'avance

La sortie des Galaxy S26 était prévue pour le 6 mars 2026, mais un client a reçu son Ultra violet dès le 27 février ! Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est toujours cool d'avoir son téléphone en avance. La photo du déballage a fait réagir sur Reddit, mais personne d'autre ne semble avoir eu cette chance pour l'instant. Ça montre au moins que Samsung a bien géré ses stocks.

Lire : Ce petit veinard reçoit son Galaxy S26 Ultra précommandé avec une semaine d’avance

Un important patch de sécurité arrive sur vos appareils Samsung

Samsung déploie la mise à jour de sécurité de mars 2026 pour ses smartphones et tablettes Galaxy. Elle corrige 65 failles : 58 pour Android (patchées par Google) et 7 pour l'interface de Samsung. Huit de ces failles sont critiques, donc faites la mise à jour dès que possible pour protéger vos données. Vérifiez dans les paramètres de votre téléphone si elle est disponible. Aucune date précise n'a encore été communiquée pour le déploiement mais on espère que l'attente sera plus courte que pour le patch de février.

Lire : Votre smartphone Samsung va recevoir une nouvelle mise à jour de sécurité, voici ce qu’il faut savoir

Un système d'exploitation entièrement codé par l'IA

Certains pensent que l'IA va bientôt remplacer les développeurs, mais le projet Vib-OS prouve le contraire. Ce système, censé ressembler à macOS, a été créé par une IA pour le youtubeur Tirimid, mais le résultat est presque inutilisable. En effet, même si l'interface finit par se lancer, rien ne marche. La calculatrice est bloquée, l’équivalent du jeu Snake est buggué et il n'y a aucune connexion internet. Même le célèbre jeu Doom refuse de tourner, ce qui montre bien que le travail humain reste indispensable pour coder un vrai système.

Lire : Il laisse l’IA créer un système d’exploitation entier, voici le résultat

Nos tests de la semaine

Test du Nothing Headphone (a) : un casque complet au bon rapport qualité-prix

Le design transparent typique de Nothing fait toujours son petit effet, surtout avec des coussinets confortables et des contrôles vraiment complets. La signature sonore est très dynamique avec une excellente isolation passive, et l'ANC fait du bon boulot pour ce prix. C'est un casque très complet qui gère le LDAC et s'appuie sur l'appli Nothing X, toujours aussi réussie, sans oublier une autonomie incroyable. Il y a toutefois quelques petits bémols, comme les basses un peu timides en mode équilibré ou l'absence de pause automatique quand on retire le casque. Attention, c'est un casque lourd et qui tient chaud, ce qui ne plaira pas forcément aux sportifs, d'autant que l'effet d'occlusion est un peu trop forte.

Lire : Test Nothing Headphone (a) : un casque moins premium mais toujours très complet

Test du Nothing Phone (4a) : un design unique et un zoom inédit à ce prix

Le Nothing Phone (4a) se remarque tout de suite avec son look atypique et ses LED à l'arrière, mais c'est son téléobjectif 3,5x qui change la donne. C’est une option photo quasiment impossible à trouver chez les autres marques autour de 350 €. S’ajoute à cela un écran OLED très lumineux, une autonomie qui tient bien la route et un stockage généreux de 256 Go. Il faudra toutefois accepter quelques compromis, notamment une recharge filaire un peu lente et une étanchéité IP64 assez limitée. On regrette aussi que le support logiciel s'arrête à 3 ans de mises à jour Android. Enfin, si le zoom est une vraie réussite, les photos en ultra grand-angle et les selfies sont en retrait, surtout quand la luminosité commence à baisser.

Lire : Test Nothing Phone (4a) : séduisant, abordable et doté d’un téléobjectif, ce smartphone est néanmoins perfectible