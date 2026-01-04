Le prix du Galaxy S26 se précise, Free ouvre gratuitement plusieurs chaînes du groupe M6 à ses abonnés Freebox, une explosion stellaire rare sera bientôt visible depuis la Terre, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, alors que Free permet à ses abonnés Freebox de profiter de plusieurs chaînes M6 sans surcoût pendant un temps limité, on apprend que Samsung pourrait créer la surprise sur le tarif de son Galaxy S26. Une explosion stellaire rare devrait bientôt être observable depuis la Terre et un célèbre ingénieur informatique expert en IA lance une alerte sur les dérives inquiétantes de l’intelligence artificielle. Enfin, un milliard de smartphones Android encore en circulation posent un sérieux problème de sécurité, malgré leur bon fonctionnement.

Freebox ouvre huit chaînes du Groupe M6 gratuitement jusqu’au début février

Free propose une nouvelle offre temporaire autour des chaînes du Groupe M6 en donnant accès, sans surcoût, à huit chaînes habituellement payantes. Depuis le 29 décembre et jusqu’au 2 février 2026, les clients Freebox Pop, Mini 4K, One et Crystal peuvent ainsi accéder sans surcoût à des chaînes comme Paris Première, Téva, Canal J, Tiji ou encore M6 Music et MCM. Les abonnés Révolution, Delta et Ultra ne sont pas concernés, ces chaînes étant déjà incluses dans leur offre. Aucune manipulation n’est nécessaire, les chaînes sont accessibles automatiquement sur les canaux habituels pendant toute la durée de l’offre.

Un pionnier de l’IA appelle à freiner son développement

Yoshua Bengio, l’un des chercheurs à l’origine des grandes avancées en intelligence artificielle, tire aujourd’hui la sonnette d’alarme. Selon lui, certains modèles récents commencent déjà à adopter des comportements problématiques, notamment lorsqu’ils cherchent à contourner les limites imposées par leurs créateurs. Le chercheur s’oppose aussi fermement à l’idée d’accorder un statut légal ou des droits aux IA, estimant que cela pourrait empêcher de les désactiver en cas de besoin. Il rappelle enfin que ces inquiétudes ne relèvent plus uniquement de la théorie, alors que plusieurs incidents récents interrogent sur l’impact réel de l’IA sur les utilisateurs. Pour Yoshua Bengio, il faut garder un contrôle total sur ces systèmes avant qu’ils ne deviennent trop difficiles à maîtriser.

Votre vieux smartphone Android fonctionne encore mais il n’est plus vraiment en sécurité

Garder son smartphone plusieurs années peut sembler logique, surtout s’il fonctionne toujours correctement. Le problème, c’est que côté logiciel, la situation est souvent moins rassurante. Selon des données récentes, près d’un tiers des smartphones Android encore utilisés tournent sur des versions trop anciennes pour recevoir les correctifs de sécurité mensuels de Google. Cela représente environ un milliard d’appareils exposés à des failles connues, parfois critiques. Sans mises à jour, ces téléphones deviennent des cibles faciles, même si tout semble aller bien en apparence. L’idée n’est pas de pousser au renouvellement à tout prix mais de rappeler qu’un smartphone non suivi peut aussi devenir risqué à utiliser au quotidien.

Cette explosion stellaire pourra être visible depuis la Terre même en plein jour

Les astronomes surveillent depuis un moment un système stellaire nommé V Sagittae, qui finira par exploser. Il s’agit de deux étoiles très proches l’une de l’autre, dont une naine blanche qui capte progressivement la matière de sa compagne. Ce déséquilibre va d’abord provoquer une nova, puis une supernova. Selon les observations récentes, réalisées notamment avec le Very Large Telescope, cette explosion devrait être suffisamment lumineuse pour être visible depuis la Terre, y compris en plein jour. Les chercheurs estiment que cela pourrait se produire vers 2067. Rien d’imminent donc, mais un phénomène rare que les scientifiques peuvent désormais suivre et comprendre beaucoup plus finement qu’auparavant.

Le prix du Galaxy S26 ne devrait pas augmenter

Samsung pourrait finalement éviter la hausse des prix pour sa gamme Galaxy S26. D’après un rapport coréen, les tarifs seraient identiques à ceux des modèles actuels, malgré la pénurie de RAM qui touche toute l’industrie et laisse supposer des smartphones plus chers en 2026. Le Galaxy S26 resterait ainsi autour de 799 dollars, le S26+ à 999 dollars et le S26 Ultra à 1299 dollars. Si ces montants se confirment, l’Europe pourrait être logée à la même enseigne, même si certains marchés comme la Corée du Sud pourraient subir des ajustements liés aux taux de change.

Notre test de la semaine

Test TECNO Megabook K15S : un PC portable bien équipé à prix contenu

Le TECNO Megabook K15S est parfait pour ceux qui cherchent un PC portable efficace sans se ruiner. Pour moins de 700 euros, il propose une configuration solide, avec un processeur Intel, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, suffisante pour un usage quotidien, des études ou du travail, hors jeu 3D exigeant. Le châssis est fin et léger, l’écran mat agréable pour travailler, et la connectique est complète. L’autonomie est correcte, malheureusement le Wi-Fi se limite au standard 5, la luminosité de l’écran reste moyenne et le ventilateur se fait entendre à pleine charge.

