Taches, odeurs, salissures : la shampouineuse Rowenta Clean It les élimine en un passage

Vos textiles se salissent et les solutions classiques de nettoyage ne suffisent pas ? La shampouineuse Rowenta Clean It nettoie en profondeur tapis, canapés et matelas en trois actions. Et elle est à moins de 180 euros.

Rowenta shampouineuse 1

Une tâche de café sur le canapé, un verre renversé sur le tapis, les traces de boue laissées par les enfants en rentrant de l'école, etc. Vous connaissez le résultat : la serviette humide étale, le spray détachant laisse un halo et votre textile ne retrouve jamais vraiment son état d'origine. Le problème, ce n'est pas la tache elle-même, c'est l'outil. Nettoyer un textile épais en profondeur, ça ne se fait pas avec une lingette ou une éponge humide. Il faut aller chercher la saleté là où elle s'est logée, dans les fibres, et l'extraire.

Et pour ce faire, il faut utiliser un outil précis : une shampouineuse. Et bonne nouvelle : la shampouineuse Clean It de Rowenta est disponible à 179,99 euros sur le site Rowenta. Elle présente ainsi un rapport qualité/prix rare pour ce type d’appareils.

Pulvérisation, brossage, aspiration : les taches s’en vont en un passage

Le principe du Clean It repose sur un fonctionnement en trois temps :

  • Pulvérisation
  • Brossage
  • Aspiration

Grâce à la shampouineuse Rowenta, vous projetez un mélange d'eau et de solution nettoyante directement sur la zone à traiter, la tête brosse en profondeur pour décoller les salissures incrustées, puis l'appareil aspire l'humidité avec une puissance de 12,5 kPa, soit environ un litre d'eau récupéré toutes les cinq secondes.

Résultat : le textile ressort propre et presque sec. Plus besoin d'attendre des heures avant de remettre les coussins en place ou de laisser les enfants s'asseoir sur le canapé. La solution nettoyante laisse aussi un parfum frais sur les textiles, ce qui est toujours agréable pour un canapé ou un matelas.

Tapis, canapé, voiture : une seule machine pour tout traiter

Attention, la shampouineuse Clean It de Rowenta ne se limite pas aux tapis. Ses têtes interchangeables s'adaptent à presque toutes les surfaces textiles de la maison : une brosse de 8 cm pour les zones précises, une brosse de 15 cm pour couvrir rapidement les grandes surfaces comme un canapé, et un suceur fente pour les recoins difficiles d'accès comme les coutures de matelas. Vous pouvez traiter les canapés, les tissus d'ameublement, les matelas et même les intérieurs de voiture sans changer d'appareil.

Le cordon de 5 mètres combiné au tuyau de 1,75 mètre vous laisse une liberté de mouvement suffisante pour couvrir une pièce entière sans déplacer l'appareil toutes les deux minutes. Les réservoirs font le reste : 1,8 litre pour l'eau propre, 1,5 litre pour l’eau sale. Vous travaillez sans interruption jusqu'à ce que la zone soit traitée. Et l'accessoire autoclean inclus rince le tuyau automatiquement après chaque utilisation, ce qui évite les mauvaises odeurs et limite l'entretien entre deux sessions.

Une shampouineuse Rowenta à moins de 180 euros

Rowenta shampouineuse 2

À 179,99 euros, le Clean It se positionne dans une fourchette tarifaire très intéressante pour ce type d'appareil. C'est une occasion concrète de s'équiper sans attendre. Rowenta garantit l'appareil 2 ans et s'engage sur une réparabilité de 15 ans, avec un réseau de 6 500 réparateurs dans le monde.

Un achat pensé sur la durée, pas un gadget qu'on remplace au bout de 2 ans. L'offre est disponible directement sur le site Rowenta, avec livraison offerte en trois jours.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rowenta.


