Les Galaxy A37 et A57 pourraient être meilleurs que le Galaxy S26 sur ce point crucial

Après la sortie des Galaxy S26, on en apprend plus que les futurs modèles plus abordables A37 et A57 avec une bonne surprise à la clé. Ils feraient mieux que leurs grands frères sur un point.

Samsung Galaxy A56

Il n'y a pas que les Galaxy S26 dans la vie, il y a les modèles plus abordables aussi. Chez Samsung, les milieu de gamme sont affublés de la lettre “A”. Ils offrent généralement un bon rapport qualité/prix pour peu que l'on accepte de faire certaines concessions. C'est le cas des derniers en date, les Galaxy A36 et Galaxy A56. Leurs successeurs devraient arriver au mois de mars 2026 et grâce aux diverses fuites, on en sait déjà pas mal à leur sujet.

Avec une fiche technique qui mélange composants de l'ancienne génération et nouveautés, les Galaxy A37 et A57 devraient toujours proposer un bon compromis pour les budgets plus serrés. Ils pourraient même créer la surprise en dépassant le Galaxy S26 standard sur un point précis très important aux yeux des potentiels acheteurs. On l'apprend grâce à l'EPREL, le Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits.

Les Galaxy S26 dépassés par les Galaxy A37 et A57 sur cet aspect ? C'est très probable

L'EPREL indique ainsi que les Galaxy A37 et le Galaxy A57 offriraient plus d'autonomie par cycle que le Galaxy S26. Respectivement 53 et 52 heures contre 51. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il ne faut pas oublier que le Galaxy S26 est bien plus cher que les deux autres.

Lire aussi – Samsung surprend tout le monde avec une promesse inédite sur son smartphone le moins cher

Il est même inférieur au Galaxy S25 en terme de durée de vie estimée de la batterie avant dégradation. 1 200 cycles pour le plus récent, 2 000 pour le modèle de l'an dernier. À ce tarif, cette régression peut repousser.

Bien sûr, les performances du S26 sont largement au-dessus de celles des futurs A37 et A57. Cela dit, dans un contexte où le prix de tous les appareils électroniques augmentent à cause de la crise de la mémoire RAM, vouloir économiser tout en profitant d'une meilleure durée de vie sur le papier fait sens. La puissance brute ne fait pas tout.


