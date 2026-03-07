Honor Magic V2 à prix sacrifié : dernières heures pour vous offrir cet incroyable smartphone pliable, vite !

Sorti pour presque 2000 euros, le smartphone pliable Honor Magic V2 est maintenant disponible pour seulement 573,53 euros. C’est un excellent prix pour un smartphone de cette qualité qui peut se transformer en tablette quand vous le souhaitez. Dans cet article, on vous explique comment l'obtenir à ce prix mini.

Les smartphones pliables font rêver ceux qui veulent pouvoir transporter un écran de la taille d’une tablette dans leur poche. Malheureusement, ce rêve a un prix, souvent très élevé. Et c’était le cas du Honor Magic V2 puisqu’il est sorti en France au prix de vente conseillé de 1999,90 €.

Heureusement, il est possible aujourd’hui de l’avoir pour bien moins cher à l’occasion du Choice Day AliExpress. Mais attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter puisque cet évènement se termine ce soir ! Ainsi le Honor Magic V2 s’affiche à 613,53 euros sur AliExpress. Et en ajoutant le code promo SSPHA40, vous obtenez 40 euros de réduction supplémentaire. Le prix chute donc à seulement 573,53 euros seulement. Pouvoir s’offrir ce genre de téléphone pour moins de 600 euros est une excellente affaire, alors ne passez pas à côté ! En plus, vous avez la livraison gratuite depuis un entrepôt en France. Vous pourrez donc le recevoir très rapidement.

HONOR Magic V2 : un smartphone pliable haut de gamme à prix mini

Les smartphones pliants commencent à se démocratiser. Mais cela reste des modèles très haut de gamme que seuls les acheteurs très aisés peuvent s’offrir avec des prix frôlant souvent les 2000 euros. Heureusement, le HONOR Magic V2 voit son prix chuter pendant le Choice Day AliExpress. Avec un prix de vente de moins de 600 euros, il passe dans la catégorie beaucoup plus abordable des smartphones de milieu de gamme.

Pourtant ce smartphone ne fait aucune concession, aussi bien dans sa fiche de caractéristiques techniques que d’un point de vue design. En effet, il ne fait que 9,9 mm d’épaisseur plié (4,7 mm déplié) et un poids plume de 231 grammes. Il est donc aussi facilement transportable qu’un smartphone classique. Pour autant, il reste extrêmement solide, notamment avec sa charnière en titane qui peut résister à 400 000 pliages !

Le Honor Magic V2 tourne avec la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, gravée en 4 nm, associée à 16 Go de mémoire vive et à 512 Go d’espace de stockage.

En ce qui concerne les écrans, la dalle extérieure fait 6,43 pouces et celle intérieure 7,92 pouces avec des bordures très fines. Les deux écrans utilisent la technologie AMOLED, affichent plus d’un milliard de couleurs et profitent d’une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Pour la partie photo, il est doté d’un module triple capteur avec un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 50 MP et un téléobjectif de 20 MP. Et sur chaque écran, vous trouverez une caméra selfie de 16 MP. Pour finir, la batterie de 5 000 mAh vous offre une autonomie confortable.