Le Redmi Note 15 Pro 5G perd 191 € sur son prix : une offre flash difficile à ignorer

Le Redmi Note 15 Pro 5G devient beaucoup plus abordable grâce à cette offre à durée limitée. Le smartphone milieu de gamme sorti il y a quelques semaines est actuellement proposé sous la barre des 270 €, soit une réduction de plus de 40%.

Découvrir l'offre sur le Redmi Note 15 Pro 5G

Disponible en France depuis janvier 2026, le Redmi Note 15 Pro est le plus récent des modèles de la série. C’est l’un des milieux de gamme les plus intéressants du moment, grâce à ses performances confortables, et ses caractéristiques équilibrées sur tous les plans.

Au lieu de 453 €, le Redmi Note 15 Pro 5G est actuellement disponible à 262 € sur AliExpress dans le cadre du Choice Day. Cela correspond à une réduction de 42%. Vous économisez ainsi 191 €. Le smartphone est affiché à 287 €, mais le code promo SSPHA25 fait baisser le prix de 25 € supplémentaire. Vous bénéficiez par ailleurs d’une livraison gratuite depuis la France, avec la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal.

Bon plan Redmi Note 15 Pro 5G : il est quasiment à moitié prix

Pour 262 €, le Redmi Note 15 Pro 5G est une bonne affaire. Sa fiche technique est assez solide pour une expérience fluide au quotidien. Suffisante pour satisfaire la plupart des gens. Il s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 7400-Ultra gravé en 4 nm, et épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Son écran est aussi de bonne facture. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 × 1280 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 nits.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Quant à la partie photo, elle est composée de deux capteurs : un module principal de 200 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve un capteur de 20 MP. Enfin, la batterie est de grande capacité : 6580 mAh offrant une autonomie jusqu’à 2 jours. Elle est compatible avec une charge rapide de 45W.