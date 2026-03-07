Le câble inclus avec le Galaxy S26 Ultra n’est pas compatible avec la charge rapide du smartphone

Pour recharger le Galaxy S26 Ultra à pleine vitesse, il ne faut pas utiliser le câble inclus dans la boîte du smartphone. Tout cela n'est pas très intuitif, Samsung.

Certains utilisateurs ont déjà reçu leur Galaxy S26 précommandé. Le début officiel des livraisons a débuté ce 6 mars 2026, alors que les smartphones seront disponibles en magasin à partir du 11 mars. Sur X (Twitter), un certain Johan a interpellé Samsung, intrigué par la faiblesse de la charge de son Galaxy S26 Ultra. Il s'étonne que, malgré l'utilisation d'un bloc secteur supportant les 60 W, la puissance maximale que le mobile est censé délivrer, il ne parvienne pas à obtenir ces performances. Il pointe du doigt le câble d'origine fourni dans la boîte avec le smartphone, et il a vu juste.

“Le câble fourni dans l'emballage se limite généralement à une intensité standard de 3A. Ce n'est pas un câble optimisé pour la charge 60 W, ce qui l'empêche d'atteindre cette puissance”, lui répond Samsung. La marque précise que pour atteindre une telle puissance, il doit se munir d'un câble USB-C vers USB-C certifié 5A (100 W). “Ce câble 5A permet de transmettre toute la puissance requise pour exploiter pleinement les capacités de charge du S26 Ultra”, ajoute le fabricant.

Pas de câble compatible 60 W pour accompagner le Galaxy S26 Ultra

“Une fois que vous disposez de l'équipement approprié (Bloc PPS + Câble 5A), branchez votre téléphone. Si tout est configuré correctement, l'animation de charge apparaît avec le message Charge ultra-rapide 2.0”, est-il précisé. Samsung ne fournit déjà plus depuis quelques années le chargeur avec ses smartphones, voilà désormais que le câble inclus n'est pas compatible avec leur recharge rapide.

On rappelle que le prix du Galaxy S26 Ultra démarre à 1 469 euros, montant jusqu'à 1 969 euros pour la version avec 1 To de stockage. Sur un appareil à ce tarif, on peut estimer que la marque se montre un peu pingre en se contentant de proposer un simple câble 3A ne permettant pas de profiter des capacités du smartphone.

“La charge rapide fonctionne surtout quand votre batterie est faible (entre 0 % et 50 %). Plus vous approchez des 100%, plus votre téléphone ralentit la charge pour protéger la durée de vie de votre batterie”, rappelle en outre Samsung, un fonctionnement que l'on retrouve chez tous les constructeurs.