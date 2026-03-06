FreeBuds Pro 5 : Huawei repense la réduction de bruit de zéro pour ses écouteurs les plus ambitieux (moins de 170€)

Huawei lance les FreeBuds Pro 5 avec une promesse centrale : une réduction de bruit entièrement repensée, capable de traiter jusqu'à 400 000 ajustements par seconde. Et ils sont disponibles à moins de 170 euros. Que valent-ils vraiment ? On fait le point.

huawei-Freebuds-pro-5

Huawei lance les FreeBuds Pro 5, et pour ce nouveau modèle, la marque a visiblement mis le paquet sur la réduction de bruit. Une technologie repensée de zéro, une autonomie revue à la hausse, des fonctions qui réagissent à votre environnement sans que vous ayez à intervenir. À 199,99 €, sur le papier, ça a l’air très solide. Et pour célébrer le lancement, c’est encore mieux : HUAWEI les propose jusqu’au 6 avril prochain avec une remise de 30€. Ils se retouvent ainsi pendant quelques jours à seulement 169,99€, soit moins de 170€.

Une réduction active du bruit très efficace

La grosse nouveauté, c'est le système Dual-Engine. Jusqu'ici, un seul transducteur se chargeait de générer le contre-bruit. Les FreeBuds Pro 5 en embarquent deux qui travaillent ensemble :

  • Un haut-parleur à double aimant
  • Un micro-haut-parleur planaire ultra-fin

Résultat : ils possèdent deux sources de contre-bruit au lieu d'une.

En parallèle, un système basé sur l'IA analyse votre environnement en permanence (jusqu'à 400 000 ajustements par seconde) et adapte les paramètres en temps réel.

Au final, Huawei annonce une efficacité ANC améliorée de 220 % par rapport à la génération précédente. Dans le RER ou face à une foreuse sur le trottoir, c'est le genre de différence qui se ressent.

Des écouteurs qui s’adaptent à votre environnement

Dans les transports, au bureau, en déplacement : les FreeBuds Pro 5 embarquent des fonctions pensées pour coller à votre journée. Dès que vous commencez à parler, les écouteurs le détectent et baissent automatiquement le volume. Vous demandez votre chemin dans la rue, vous entendez la réponse. Vous vous taisez, la musique reprend. Sans toucher à rien.

En open space, le volume adaptatif gère seul le niveau sonore selon le bruit autour de vous : plus fort quand ça s'agite, plus doux quand le calme revient. Et si vous travaillez entre un téléphone et un ordinateur, la connexion double appareil vous évite de jongler manuellement entre les deux.

Du son plein les oreilles, de l'autonomie plein l'étui

Côté son, les FreeBuds Pro 5 transmettent l'audio sans compression jusqu'à 2,3 Mb/s. Vous entendez donc le son tel qu'il a été enregistré et pas une version dégradée. Quatre effets sonores HUAWEI SOUND sont en prime disponibles depuis l'application HUAWEI Audio Connect. Le but : vous permettre de choisir le rendu qui correspond à ce que vous écoutez, que ce soit de la musique, un podcast ou un film. Les appels bénéficient également de microphones numériques haute définition : votre voix reste claire même dans une rue animée.

Pour l'autonomie, comptez 9 heures d'écoute par charge et 38 heures avec l'étui, soit de quoi tenir une semaine de trajets sans recharger. La certification IP57 couvre une immersion jusqu'à un mètre pendant 30 minutes, ce qui règle la question de la pluie. Quatre coloris sont proposés : Sable, Gris, Blanc et Bleu.

Notre verdict

freebuds

À seulement 169,99 € jusqu’au 6 avril prochain, les FreeBuds Pro 5 arrivent avec des arguments solides : une réduction de bruit repensée en profondeur, des fonctions qui s'adaptent à votre quotidien sans intervention, et 38 heures d'autonomie dans la poche. Huawei a clairement rehaussé le niveau sur cette génération. La vraie réponse, c'est vos oreilles qui vous la donneront.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


