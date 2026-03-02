Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles clés USB ? Voici 4 idées pour leur donner une seconde vie

Vous ne comptez plus le nombre de vieilles clés USB qui traînent chez vous ? Ne les jetez pas de suite. En effet, ces petits supports de stockage peuvent encore servir dans de nombreuses situations. Dans cet article, nous allons justement vous donner quelques idées pour leur donner une seconde vie.

Qui s'emploie encore en 2026 à utiliser des clés USB pour sauvegarder ses fichiers ? Aujourd'hui, les plateformes de stockage sur le cloud comme Google Drive ou Dropbox représentent l'option n°1 pour de nombreux utilisateurs. Accessibles partout, sécurisées et pratiques, elles ont relégué nos bonnes vieilles clés USB au rang d'antiquités.

Au fil des années, vous avez d'ailleurs peut-être accumulé une quantité assez impressionnante de clés USB à la maison. Toutefois, attendez un peu avant de tout balancer dans une benne spécialisée pour les DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques). Pour cause, ces petits appareils en ont encore sous le coude. Dans cet article, nous allons justement vous partager quelques idées pour donner une seconde jeunesse à vos clés USB poussiéreuses.

1. Embarquer ses sons préférés partout

On a tendance à l'oublier à l'heure des plateformes de steaming comme Spotify ou Deezer, mais les clés USB offrent une solution bien pratique pour écouter de la musique en voiture. Stockez-y tous vos morceaux préférés et branchez-là simplement sur le port USB du tableau de bord. Attention, n'oubliez pas d'opter pour des fichiers au format MP3 afin d'éviter d'éventuels problèmes de compatibilité avec le système de votre véhicule. Dans le doute, prenez le temps de formater la clé en FAT32 ou exFAT.

Avoir de la musique sur clé USB a plusieurs avantages :

on peut la lire partout à condition d'avoir un port USB (véhicules, ordinateurs, enceintes, chaînes Hi-Fi, etc.)

Pas besoin de connexion Internet

Pas de publicités insupportables…

Possibilité de convertir ses CD au format MP3 via des logiciels gratuits comme iTunes ou Apple Music

Offrir une clé USB personnalisée avec des morceaux triés sur le volet, c'est également bien plus sympathique que de partager un simple lien vers une playlist non ? Pensez-y au prochain anniversaire.

2. Bétonner l'accès à son PC

Si vous n'êtes pas tranquille à l'idée de sécuriser l'accès à votre PC avec un simple mot de passe, une vieille clé USB peut faire l'affaire. Avec l'aide de logiciels dédiés comme USB Raptor, il est possible de transformer n'importe quelle clé USB en clé de sécurité physique.

Par conséquent, votre ordinateur ne se déverrouillera pas à condition d'y avoir branché la clé. A contrario, la session se fermera immédiatement une fois l'appareil retiré. Pratique pour ceux qui travaillent en open-space ou dans des espaces de coworking par exemple. Précisons tout de même qu'il existe des solutions pour accéder à son PC en cas de perte/vol de votre clé de sécurité.

3. S'équiper d'un kit de réparation Windows

Que ce soit à cause d'un ransomware, d'une grosse panne ou d'un problème critique avec une récente mise à jour, il peut être utile d'avoir sous la main de quoi réparer son PC Windows. Une clé USB (d'au moins 8 Go de capacité) peut justement vous sauver la mise dans ce genre de situation.

En effet, il suffit de s'en servir pour créer un lecteur de récupération. L'OS de Microsoft embarque un utilitaire dédié qui génère un support de récupération avec “des fichiers Windows intégrés, toutes les mises à jour installées au moment de la création du support et toutes les personnalisations du fabricant du PC”. Il s'agit donc d'une solution efficace pour restaurer rapidement et efficacement votre système en cas de crise majeure comme une défaillance matérielle ou un piratage.

La méthode est simple :

Depuis l'écran Démarrer, tapez Lecteur de récupération dans la barre de recherche

dans la barre de recherche Une fois l'outil ouvert, vérifiez bien que l'option Sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération est cochée, puis cliquez sur Suivant

est cochée, puis cliquez sur Suivant Connectez votre clé USB, sélectionnez-le dans la liste des appareils détectés et cliquez sur Suivant

Sélectionnez Créer et patientez quelques minutes le temps de la procédure

4. Avoir ses logiciels favoris dans la poche

Si vous avez l'habitude de passer d'un ordinateur à l'autre pour travailler (notamment en espace de coworking par exemple), il peut être fastidieux d'avoir à télécharger à chaque fois vos logiciels favoris. Une simple clé USB permet justement d'éviter cet écueil.

Pour cause, servez-vous en pour installer des versions portables de vos applications préférées. Pour les néophytes, ces versions ont l'avantage de ne pas avoir besoin d'installation préalable pour fonctionner. En outre, elles n'apportent aucune modification durable sur le système utilisé. Aujourd'hui, de nombreux logiciels phares sont disponibles en version portable : Discord, Firefox, Chrome, LibreOffice, OpenVPN, 7-Zip, GIMP, VLC, OBS Studio… La liste est longue. On vous invite à vous rendre sur le site réputé portableapps.com pour trouver votre bonheur.