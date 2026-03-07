Orange a trouvé la solution contre le spam : l’opérateur va afficher le nom de celui qui appelle

Orange dévoile sa technologie Branded Calling, qui affiche le nom de l'entreprise appelante sur l'écran du destinataire. L'utilisateur pourra ainsi identifier s'il s'agit d'un spam ou s'il souhaite répondre à un appel.

Lors du MWC 2026 de Barcelone, Orange a annoncé Branded Calling, une nouvelle solution permettant d'afficher le nom de l'entreprise appelante sur l'écran du destinataire, même si le numéro n'est pas enregistré dans ses contacts. Cette fonctionnalité est destinée aux professionnels et aux sociétés, mais elle aura une incidence directe sur l'expérience des utilisateurs, et notamment ceux qui sont victimes de spam téléphonique.

“Cette solution renforce la confiance et la sécurité des communications mobiles tout en améliorant la relation client de manière simple et efficace”, déclare Orange, qui assure que l'affichage du nom de l'entreprise multiplie par cinq le taux de réponse des clients par rapport à un numéro inconnu. Pour les acteurs légitimes, s'identifier auprès du correspondant permet de le rassurer. Il sera plus enclin à accepter un appel et à prendre au sérieux son interlocuteur, sans penser qu'il s'agit d'une arnaque.

Orange va afficher le nom des entreprises qui nous appellent

Branded Calling intègre un “système anti-usurpation triple pour garantir une sécurité maximale”, fait savoir Orange. Celui-ci doit garantir que personne ne puisse en abuser pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il inclut :

Vérification approfondie de l'identité et de la réputation de l'entreprise (contrôle).

Affichage du nom de l'entreprise uniquement pour les appels bénéficiant du plus haut niveau d'authentification du numéro appelant (technologie MAN pour mécanisme d'authentification du numéro).

Vérification des appels frauduleux à l'aide de la base de données d'Orange Téléphone.

La particularité de cette technologie est qu'elle est implémentée directement au sein du réseau mobile 4G/5G d'Orange. Il n'a donc aucun besoin d'application supplémentaire ou de configuration spécifique, permettant un déploiement massif et immédiat. Branded Calling sera disponible en France courant 2026. Attendez-vous donc à bientôt recevoir des appels avec le nom de l'appelant qui s'affiche sur votre smartphone.

Le spam téléphonique a sapé la confiance des clients, qui répondent de moins en moins aux appels provenant d'une source inconnue. Les filtres de spam intégrés dans Android et iOS, ou proposés par des applis tierces (comme celle d'Orange), améliorent la situation, mais sont parfois bernés.