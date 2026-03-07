Garmin Forerunner 255 : la montre GPS multisport passe sous les 160 €

La Garmin Forerunner 255, toujours aussi populaire, voit son prix chuter au plus bas. Pendant quelques heures encore, AliExpress la propose sous la barre des 160 €.

Garmin Forerunner 255

La Garmin Forerunner 255 est une montre GPS multisport très prisée, notamment pour son bon rapport qualité-prix. Alors qu’elle a été lancée à 350 € et qu’on la retrouve autour de 230 € ces derniers mois, AliExpress la propose en ce moment à 152 € grâce à une double promotion.

D’abord, elle est affichée à 172 € au lieu de 229 €. Et ensuite, grâce au code promo SSPHA20, son prix chute à seulement 152 € dans le cadre du Choice Day AliExpress qui s’achève ce samedi 7 mars 2026 à 23h59. La montre est livrée gratuitement depuis la France dans un délai de 2 à 5 jours, avec la possibilité de payer en quatre fois avec PayPal.

Quels sont les atouts de la Garmin Forerunner 255 ?

Cette montre connectée s’adresse principalement aux coureurs et aux sportifs d’endurance. Elle gère plus de 30 profils sportifs, y compris la course, la marche/randonnée, le vélo, la natation ou encore le ski. Grâce au mode multisport, elle permet notamment d’enchaîner plusieurs disciplines, comme lors d’un triathlon.

Au nombre de ses points forts, on peut citer son GPS multibande précis, ses nombreux capteurs de santé ou encore son autonomie allant jusqu’à 14 jours. En ce qui concerne les données de santé, elle propose notamment le suivi de la fréquence cardiaque et de sa variabilité, du taux d’oxygène dans le sang (SpO₂), le suivi du sommeil et du niveau de stress ou encore la VO₂ max.

La Garmin Forerunner 255 est donc une montre connectée polyvalente qui offre un large éventail de fonctions pour les sportifs qui souhaitent suivre leurs activités de manière précise sans investir dans un modèle haut de gamme.


