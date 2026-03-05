Après avoir fait trembler les géant de l’audio avec son premier casque circum-oral, Nothing revient avec un second produit plus abordable. Son objectif : offrir une qualité audio identique et un confort similaire dans un design toujours clivant mais moins premium. La recette est-elle convaincante ? Réponse dans ce test complet.

En juillet 2025, Nothing frappait un grand coup. Avec le Headphone (1), son premier casque audio premium, la marque britannique a bousculé les idées reçues en offrant une expérience très qualitative, à la hauteur des grands noms du secteur. Le tout supporté par le design signature de Nothing où une partie de la coque est transparente. Une très belle réalisation que nous avons noté 4,5/5 à l’occasion de notre test complet.

Lire aussi – Test Fairphone Fairbuds XL (2025) : la réparabilité absolue est-elle adaptée à un casque audio ?

Si le Headphone (1) est aujourd’hui commercialisé officiellement à 249 euros, il se positionnait à son lancement à 299 euros. Un prix plutôt élevé qui ne jouait pas en faveur de son accessibilité. Comme tout le monde ne peut se payer un casque de 300 euros (ou 249 euros aujourd’hui), Nothing a déployé le CMF Headphone Pro… à 99 euros. Le grand écart !

Peut-on conjuguer expérience audio qualitative et prix raisonnable ? Nothing pense que c’est possible. Aujourd’hui, la marque britannique dévoile le Headphone (a), petit frère du Headphone (1) dont il s’inspire fortement au niveau ergonomique et au niveau du son. Un juste milieu que nous avons eu l’opportunité d’éprouver pendant deux semaines. Et voici toutes nos impressions.

Le prix public conseillé du Headphone (a) est de 159 euros. Il est pratiquement deux fois moins cher que le Headphone (1) à sa sortie en 2025 (mais il a depuis baissé de prix). Le Headphone (a) se veut être une alternative plus abordable de ce dernier, offrant une expérience sonore proche, mais adoptant des matériaux moins premium. Le Headphone (a) se positionne 60 euros plus cher que le CMF Headphone Pro, le casque le plus abordable de Nothing.

Le Headphone (a) se positionne sur le segment milieu de gamme abordable des casques audio. Face à ce casque, vous retrouvez l’Accentum et l’Accentum Plus de Sennheiser, tous deux positionnés autour de 150 euros, les JBL Live 770 NC et 775 NC, le QC45 de Bose ou encore le Studio3 de Beats. Pas trop loin au-dessus, vous retrouvez aussi d’anciens modèles haut de gamme, comme le WH-1000XM4 de Sony ou le Momentum 4 de Sennheiser.

Le Headphone (a) se décline en cinq couleurs : blanc, noir (la robe de notre exemplaire de test), argent, jaune et rose. Dans la boîte, le Headphone (a) est accompagné d’une pochette de transport bien moins premium que celle du Headphone (1) et de deux câbles. Un premier est USB-C vers USB-C. Il sert à la recharge et la connexion filaire active. Le second est jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm, pour une utilisation filaire, idéale pour les gamers.

Design et commande

Démarrons ce test avec un tour du propriétaire. Le Headphone (a) reprend en partie le design du Headphone (1). Nous retrouvons les haut-parleurs rectangulaires, surmontés d’une partie plus ovale. Nous retrouvons également l’arceau plat non pliable (il se range à plat dans sa pochette de transport), habillé d’un coussinet plat en silicone. Nous retrouvons également ce design à moitié opaque et à moitié transparent caractéristique de la marque.

Les composants sont difficiles à voir sur notre exemplaire de test, mais le plastique est parfaitement transparent avec les autres coloris. Notez que sur le Headphone (a), la partie transparente est inversée par rapport à celle du Headphone (1). Un détail amusant. Comme pour les autres casques et écouteurs de la marque, vous retrouvez un détail blanc et un autre rouge pour indiquer dans quel sens il faut le porter. Si vous avez un doute, « Left » et « Right » sont également lisibles à l’intérieur de l’arceau.

Nothing indique avoir travaillé sur l’arceau afin de lui donner de la flexibilité et de l’adaptabilité. Du métal liquide y a donc été injecté. Nothing a également renforcé les parties coulissantes pour la durabilité. Les différentes articulations qui font le lien entre les écouteurs e l’arceau offrent une bonne adaptabilité à la forme de tête de chacun. Le Headphone (a) profite de coussinets en polyuréthane avec de la mousse à mémoire de forme. Ils sont très agréables au toucher et très isolants, mais toujours un peu chauds. Ils entourent parfaitement les oreilles et absorbent bien la pression de l’arceau.

Le maintien est très correct, mais pas idéal pour certains sportifs. Notamment à cause du poids, un peu au-dessus de la moyenne. En dépassant les 300 grammes, le casque n’est pas léger. Mais il est suffisamment confortable pour que cela ne se ressente pas lors d’une écoute prolongée. Il est protégé contre les éclaboussures d’eau et la poussière (certification IP54) : le Headphone (a) accepte donc que vous profitiez de votre musique sous la pluie.

Pour contrôler le Headphone (a), nous retrouvons la même formule qu’avec le Headphone (1) : le bouton de mise en marche sur une tranche inférieure ; la molette cliquable et le paddle pour sur la tranche arrière ; et le bouton action sur le côté de l’écouteur. Tous ces boutons sont accessibles sur l’écouteur de droite. Cet ensemble est très complet. La configuration par défaut est assez intelligente, même si le clic continu de la molette peut entrainer à l’occasion une variation du volume. Elle pourrait être un peu plus adaptable. Et pour l'appairage, vous avez un bouton dédié sur la face intérieur de l'oreille droite.

Qualité audio

Côté audio, le Headphone (a) profite d’une configuration très correcte, même si elle doit composer avec quelques concessions. Tout d’abord, chaque écouteur est équipé du transducteur de 40 mm du Headphone (1) avec un diaphragme renforcé au titane. Le dôme est en polyéthylène naphthalate et polyuréthane, un couple dont l’objectif est de limiter les distorsions tout en apportant de la souplesse aux vibrations. Le tout est animé par de nouveaux aimants et bobines. Le casque profite d’un DAC dont Nothing ne dévoile pas les spécificités, mais qui est toutefois capable de prendre en charge les flux 24 bits / 96 kHz. Ce n’est donc pas de l’entrée de gamme.

Le résultat a l’oreille est qualitatif, même s’il n’est pas parfait. La signature audio du Headphone (a) est assez percutante. Par défaut, les médiums sont bien présents, les voix sont bien reproduites et les aigus scintillent particulièrement (effet évident du titane). En revanche, si elles ne sont pas renforcées par un égaliseur, les basses manquent un peu de présence et d’ampleur. Elles ne s’expriment vraiment qu’à partir de 45 Hz. La scène sonore est ample, certes, mais elle manque parfois de souffle. C’est peut-être dû à une respiration réduite.

Pour accentuer ces basses qui manquent d’énergie, Nothing use de deux techniques. D’abord, le casque dispose d’un algorithme qui va augmenter artificiellement les basses fréquences. Vous pouvez d’ailleurs lui indiquer un niveau de renforcement des basses dans l’application Nothing X.

Ensuite, vous retrouvez dans l’application un égaliseur ultra complet. Les néophytes peuvent se contenter de l’égaliseur simple, très visuel. Les experts peuvent s’orienter sur l’égaliseur complet sur huit bandes de fréquence où les réglages sont beaucoup plus fins que chez les concurrents. Et vous pouvez même télécharger les profils personnalisés d’autres utilisateurs.

Le casque prend en charge les codecs audio AAC et SBC, ainsi que LDAC pour les flux haute résolution. Nous aurions bien aimé le support de l’aptX de Qualcomm. Par défaut, le LDAC est désactivé. Il faut donc penser à l’activer pour en bénéficier. Vous retrouvez aussi l’audio spatial avec plusieurs modes (face ou 360°). L’avantage de ce mode est qu’il tente de s’adapter à tous les flux, même ceux qui ne sont pas nativement compatibles. Le défaut est qu’il n’est pas très efficace. Il réduit même parfois l’amplitude de la scène sonore.

L’isolation phonique du Headphone (a) est très bonne. Il suffit de le mettre pour être dans une petite bulle calme. Cette bonne isolation passive a une conséquence : l’occlusion est également élevée, avec une sensation de pression appuyée lors d’un changement (porte qui se ferme, changement de pression, enclenchement de l’ANC, etc.).

La réduction de bruit active est prise en charge par un chipset dual-core et une combinaison de trois microphones, un à gauche et deux à droite. Pour ce niveau de prix, l’ANC du Headphone (a) est plutôt efficace, supprimant bien les sons gênants et éliminant jusqu’à 40 décibels. Mais elle n’est pas au niveau des cadors de l’exercice, même quand la suppression est réglée au maximum. Elle laisse passer certaines fréquences, notamment sur les aigus et les haut-médiums. Pour ce prix, la concurrence ne fait pas mieux.

En outre, la réactivité de l’ANC est un peu en dessous, ne parvenant pas à gérer les changements brusques. Plutôt intéressant, Nothing laisse le choix du niveau de réduction : bas, moyen, élevé ou adaptatif. Ce dernier mode est plutôt correct, mais il reste à améliorer. L’impact de l’ANC sur l’écoute musicale est peu significative. Le mode transparence est bon, avec des bien voix naturelles. Et la qualité des appels est également bonne. Attention à l’isolation de la voix qui a parfois un rendu artificiel dans des environnements bruyants.

La puissance sonore du casque est assez élevée. La marque promet qu’elle peut monter à 110 décibels, ce qui est très élevé. Il est souvent inutile de monter au-dessus du tiers de la jauge de volume pour entendre parfaitement, même dans des environnements bruyants, grâce à l’isolation phonique et la réduction de bruit active.

Interactivité et application

Le Headphone (a) est contrôlé par l’application Nothing X, compatible Android et iOS. Reprenant le design si particulier de Nothing OS, cette dernière est également très complète. Nous l’avons remarqué une première fois avec l’égaliseur. Mais pas seulement. Elle permet de prendre le contrôle sur l’ensemble des caractéristiques du casque, que ce soit les commandes, la latence, ou encore la mise à jour du casque.

Le casque est compatible Bluetooth 5.4 avec une portée théorique de 10 mètres (mais cela peut être un peu au-dessus selon la configuration des murs). Il est compatible Fast Pair et Swift Pair. Il gère les double connexions, mais il ne passe pas automatiquement d’une source à une autre. En outre, s’il est connecté en USB, il désactive la connexion Bluetooth.

Si vous égarez le Headphone (a), Nothing X propose de faire sonner le casque à distance. En outre, pour les propriétaires d’un smartphone de la marque, Nothing OS enregistre la dernière position connue du casque audio. C’est pratique. Dommage que cela ne soit pas intégré à Nothing X.

Le Headphone (a) prend en charge un mode « faible latence », idéal pour les gamers. Et il est plutôt efficace, avec un retard presque imperceptible. Les plus exigeants préfèreront certainement utiliser les câbles fournis pour éliminer totalement la latence. En parlant de connexion filaire, le Headphone (a) peut fonctionner avec le câble USB ou le câble jack 3,5 mm fourni. Dans les deux cas, le casque doit être allumé pour fonctionner : il n’a pas de mode passif.

En le connectant avec un câble USB ou jack 3,5 mm, vous ne perdez pas les avantages de l’ANC. En revanche, vous perdez l’égaliseur propre au casque (mais gagnez l’éventuel égaliseur de l’appareil source). La connexion USB-C ne fonctionne pas avec tous les appareils : les iPhone notamment sont exclus. En revanche, cela fonctionne avec un PC, un MacBook et un smartphone sous Android.

Si la liste des services interactifs du casque est importante pour ce niveau de prix, il en manque une importante : la détection du port. Si vous retirez le casque, il ne le comprend pas et continue de jouer de la musique jusqu’à ce que sa batterie se vide (ou celle du smartphone). C’est dommage.

Autonomie et recharge

Le Headphone (a) intègre une batterie de 1060 mAh. Il s’agit d’une batterie bien plus généreuse que la moyenne des casques audio de ce type. L’avantage concret est immédiat : l’autonomie monte en flèche. La marque annonce 75 heures d’écoute musicale en continu avec le codec AAC et l’ANC activée, et 60 heures dans les mêmes conditions, mais avec le codec LDAC. A titre de comparaison, le Headphone (1), avec une batterie presque identique, ne proposait que 35 heures avec ANC et codec AAC. La différence est donc énorme.

La réalité est assez proche de cette promesse, puisque nous avons dépassé les 80 heures d’autonomie avec le codec AAC. Le volume sonore n’a jamais dépassé les 30 %. L’ANC est au maximum, sans mode adaptatif. L’audio spatial est désactivé. Et l’égaliseur est sur le mode équilibré. A cela s’ajoute la veille automatique, si jamais vous oubliez d’éteindre le casque. Il est possible de régler cette veille de 30 minutes à 4 heures. Peut-être qu’un délai à 10 minutes serait aussi pertinent.

Pour la recharge, le casque peut passer de 0 à 100 % en un peu moins de deux heures avec le câble USB fourni (cela dépend beaucoup du chargeur utilisé), ce qui est conforme à la promesse de la marque. Si vous êtes pressé, sachez que cinq minutes de charge permettent de regagner quelques heures d’écoute musicale, même avec le codec AAC et l’ANC activé. En outre, le casque peut être rechargé en écoutant des playlists.

Alors, on achète ?

Le Headphone (a) est un produit qui ne manque pas d’intérêt. La promesse est quasiment tenue dans tous les domaines. Le son est qualitatif, même s’il n’est pas aussi précis qu’avec le Headphone (1). L’interactivité est bonne, avec de rares manquements (dont la pause automatique de la musique). Et même si les matériaux sont moins premium, l’ergonomie est très proche du modèle haut de gamme. Les concessions sont donc, dans la grande majorité, logiques. Avec sa baisse de prix récente, nous préférerons tout de même rester sur les Headphone (1).