Ce mail vous paraît louche ? ChatGPT peut vous dire si c’est une arnaque, on vous explique tout

En plus de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans de nombreuses situations, savez-vous que ChatGPT peut également devenir un rempart contre les arnaques en ligne ? Il suffit de connaître cette simple astuce.

Aujourd'hui plus que jamais, les arnaques en ligne restent une menace sérieuse pour les finances de millions d'utilisateurs à travers le monde. Grâce à l'IA, les pirates sont désormais en mesure de créer à la volée des campagnes de phishing toujours plus sophistiquées… Et toujours plus difficiles à détecter par le commun des mortels.

En fin d'année 2025, nous avons d'ailleurs évoqué dans nos colonnes la prolifération des arnaques à la livraison, ou encore des faux sites d'e-commerce avec des chatbots IA. Sans oublier les faux concours et les promotions frauduleuses sur les réseaux sociaux.

Comment faire alors pour renforcer sa protection en ligne et éviter de tomber dans le piège des pirates ? Les IA conversationnelles comme ChatGPT peuvent vous y aider. Il suffit de faire appel à cette simple astuce. Explications.

Les applis dans ChatGPT, une évolution bien pratique

Comme vous le savez peut-être, ChatGPT a franchi un cap important en octobre 2025. En effet, l'IA d'OpenAI a étendu son champ des possibles en intégrant différentes applications dans nos conversations. Concrètement, le chatbot peut désormais faire appel à des services tiers. Par exemple, si vous cherchez à réserver un séjour à l'étranger, ChatGPT vous proposera des résultats chez Booking, Expedia ou Tripadvisor. Si vous aimez discuter design et montage photo avec ChatGPT, il pourra vous aider à créer votre futur chef d'oeuvre sur Canva ou Photoshop.

En quelques mois, de nombreuses applications sont venues grossir les rangs comme Leboncoin, Dropbox, Hubspot ou encore Slack et Paypal. Mais dans le cadre de cet article, il y en a une qui nous intéresse particulièrement : Malwarebytes.

Depuis peu, la solution antivirus Malwarebytes a débarqué dans la liste des applications intégrées à ChatGPT. Grâce à cette intégration, les utilisateurs du chatbot peuvent donc vérifier des liens, des numéros de téléphone et messages suspects directement dans une conversation avec le chatbot.

Précisons que l'utilisation de Malwarebytes est disponible pour tout le monde, que vous utilisiez ChatGPT gratuitement ou via les abonnements Plus, Team ou Enterprise. En outre, il n'y a pas besoin de créer un compte Malwarebytes ou d'être client de l'antivirus. Sans plus attendre, voyons ensemble comment cela fonctionne.

1. Connecter Malwarebytes à ChatGPT

Comme n'importe quelle application disponible dans ChatGPT, il faudra au préalable la connecter à votre profil d'utilisateur. Pour ce faire, rien de bien compliqué :

Lancez ChatGPT et connectez-vous avec vos identifiants, ou via Google et les réseaux sociaux

Ouvrez ensuite la barre latérale et cherchez l'onglet Applications

Ici, tapez maintenant Malwarebytes dans la barre de recherche et cliquez sur Connecter

Désormais, Malwarebytes sera connecté à chaque fois que vous utilisez ChatGPT avec vos identifiants.

2. Demander à Malwarebytes de vérifier un mail

Comme le précise l'éditeur du logiciel, l'appli Malwarebytes dans ChatGPT permet de se “protéger contre le phishing et les arnaques en vérifiant les liens, les domaines, les adresses mail et les numéros de téléphone avant de cliquer, d'appeler ou de répondre”.

Dans la foulée, vous obtiendrez “des informations instantanées sur la réputation, les détails du propriétaire et les niveaux de risque” des numéros inconnus, des mails suspects, des URL ou des liens inconnus. Le tout depuis votre conversation avec ChatGPT. Voici comment procéder à une analyse :

Démarrer un nouveau chat avec ChatGPT

Malwarebytes devrait figurer juste en-dessous de la zone en texte pour indiquer son intégration au chat

Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône + pour l'ajouter

pour l'ajouter Ensuite, tapez @Malwarebytes et demandez-lui d'analyser un mail, un lien, une URL ou un SMS suspect. Il est également possible d'ajouter une capture d'écran pour donner plus de matière à l'IA

Ceci fait, Malwarebytes va immédiatement procéder à une analyse complète et fournira des informations détaillées sur l'expéditeur, les éléments qui laissent penser à une arnaque, etc.

Des résultats immédiats et des conseils clairs

Dans notre cas, nous avons réalisé un essai avec un faux concours Lidl trouvé dans les spams. Dans le mail, nous sommes invités à cliquer pour récupérer notre gain, à savoir 3 pièces Parkside ! Quels veinards.

Dans un premier lieu, nous avons donc fait un copier-coller du lien pour le donner à analyser par Malwarebytes. Si le lien en question ne figurait pas dans la base de données de Malwarebytes, l'appli a confirmé immédiatement qu'il y avait plusieurs gros signaux suspects comme l'URL interminable, l'hébergement sur storage.googleapis.com (ndrl : un service de stockage de Google souvent exploité par les pirates pour héberger de fausses pages) et le nom de fichier aléatoire. Pour Malwarebytes, il n'y a pas de doutes : “Très probablement un lien de phishing ou une page frauduleuse”.

L'analyse est encore plus complète en fournissant une capture d'écran et l'adresse de l'expéditeur, comme vous pouvez le voir sur les captures ci-dessous.

Par ailleurs, autre point appréciable avec l'intégration de Malwarebytes dans ChatGPT, c'est que les utilisateurs peuvent également aider l'antivirus à s'améliorer. En effet, lorsque vous soumettez une URL ou un lien suspect inconnu, il suffit de cliquer sur le bouton “Report as suspicious” pour le signaler et l'ajouter à la base de données de Malwarebytes.

Un excellent outil sécuritaire pour les utilisateurs

A nos yeux, l'intégration de Malwarebytes à ChatGPT est un excellent ajout pour les utilisateurs. Pour cause, elle permet aux internautes de gagner un temps considérable en cas de doute devant un mail ou un SMS suspect. Elle offre via ChatGPT un accès immédiat à des analyses de sécurité fiables, qui s'appuient sur la base de données de “renseignements sur les menaces” de Malwarebytes. Le tout sans avoir à mettre la main au portefeuille.