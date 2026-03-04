Votre smartphone Samsung va recevoir une nouvelle mise à jour de sécurité, voici ce qu’il faut savoir

La mise à jour de sécurité Android de mars 2026 contient 65 correctifs pour les smartphones et tablettes Samsung Galaxy. 8 d'entre elles sont critiques et 7 d'entre elles concernent la surcouche de Samsung plutôt que le système Android sous-jacent. 

galaxy s25 reconditionné
Crédit : Samsung

Samsung s'apprête à déployer la mise à jour de sécurité du mois de mars 2026 pour ses appareils Android encore pris en charge. La marque a publié le détail de son contenu, et vous allez vouloir l'installer rapidement sur votre smartphone ou votre tablette, puisqu'elle corrige pas moins de 65 failles de sécurité.

58 d'entre elles sont des vulnérabilités Android, qui ont été patchées par Google. Dans ce cas, Samsung sert seulement d'intermédiaire et ne fait que proposer les correctifs provenant des développeurs d'Android. Pour les 7 restantes, elles sont inhérentes à l'écosystème de Samsung, qui les a corrigées lui-même.

Une mise à jour de sécurité en attendant One UI 8.5

Sur les 65 correctifs de sécurité, 8 comblent des failles considérées comme critiques. 52 sont d'importance élevée et 3 d'importance modérée. Voici la liste des vulnérabilités critiques : CVE-2026-0006, CVE-2026-0027, CVE-2026-0028, CVE-2026-0030, CVE-2026-0031, CVE-2026-0037, CVE-2026-0038 et CVE-2026-0047. Elles proviennent toutes d'Android directement, puisqu'elles empruntent la nomenclature CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) utilisée par Google pour identifier les failles de sécurité d'Android. Les vulnérabilités spécifiques au logiciel de Samsung sont les SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures).

Les 3 failles modérées corrigées par le patch sont d'ailleurs des SVE, c'est-à-dire qu'elles présentent moins de risques que les autres. “Certains éléments SVE inclus dans la mise à jour de sécurité Android de Samsung ne peuvent être divulgués pour le moment”, précise Samsung. Nous n'avons en effet connaissance que de 5 SVE sur les 7 de la mise à jour. Le constructeur attend peut-être de communiquer pour que des pirates ne puissent pas les exploiter avant le déploiement des correctifs.

Nous n'avons pas de date de disponibilité pour cette mise à jour, sachant que celle du mois de février était arrivée tard dans le mois. Espérons que l'attente sera plus courte cette fois. Rappelons qu'une mise à jour de fonctionnalités est attendue prochainement avec One UI 8.5, qui sera lancée avec la sortie des Galaxy S26 et déployée sur les autres appareils dans les semaines qui suivent.


