Samsung retarde le Galaxy S26, Asus quitte le marché mobile, le récap’ de la semaine

Un mobile sous Windows 11, Asus arrête les smartphones, Samsung repousse le lancement du Galaxy S26, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, un smartphone capable de faire tourner Android, Linux et Windows 11 attire l’attention. Alors qu’Asus annonce l’arrêt total de ses smartphones, Samsung décale la sortie du Galaxy S26. Android Auto reçoit enfin une fonction attendue pour changer plus facilement de musique en voiture. Enfin, le Galaxy S26 Ultra pourrait se passer de protection d’écran grâce à un verre annoncé comme très résistant.

Asus arrête les smartphones pour se concentrer sur d’autres segments

Le constructeur taïwanais a annoncé cette semaine mettre fin à toute activité autour du mobile. Plus de nouveaux Zenfone, plus de ROG Phone, Asus quitte un marché devenu trop difficile à tenir face aux géants du secteur et aux marques chinoises. Longtemps en retrait, la marque n’a jamais réussi à s’imposer, malgré quelques propositions originales et une vraie identité sur le gaming. Entre coûts en hausse, composants sous tension et marges réduites, Asus préfère désormais concentrer ses moyens sur les PC professionnels et sur de nouveaux segments jugés plus porteurs, comme la robotique et les lunettes connectées.

Le Galaxy S26 arrivera plus tard que prévu

Alors que la gamme Galaxy S est traditionnellement dévoilée en janvier, le constructeur aurait prévu de repousser la présentation du Galaxy S26 à la fin du mois de février. Les premières ventes n’interviendraient donc qu’à partir de la mi-mars, soit plusieurs semaines plus tard que les années précédentes. Ce nouveau calendrier concernerait d’abord la Corée du Sud, mais pourrait aussi s’appliquer à d’autres marchés, dont l’Europe. Ce retard serait lié à des ajustements sur la composition de la gamme, avec des hésitations autour de certains modèles. Les utilisateurs seront donc obligés de patienter plus longtemps que d'habitude.

Android Auto simplifie enfin la musique en voiture

Google déploie une nouvelle version d’Android Auto qui change la façon de contrôler la musique au volant. Jusqu’ici, chaque application avait sa propre interface, ce qui rendait le passage de Spotify à YouTube Music parfois pénible. Désormais, les boutons essentiels sont placés au même endroit, quelle que soit l’app utilisée. Les gestes restent donc les mêmes et la prise en main est beaucoup plus pratique.

Un smartphone capable de remplacer un PC

L’entreprise Nex Computing semble vouloir séduire les utilisateurs qui veulent voyager léger sans renoncer à un poste de travail complet. En effet, le NexPhone fonctionne comme un smartphone classique sous Android, mais peut aussi basculer vers un environnement Linux ou Windows 11 après redémarrage. Une fois connecté à un écran, il se transforme en véritable poste de travail. L’objectif est de n’avoir qu’un seul appareil pour le mobile et le bureau. Le NexPhone est pensé pour durer et mise sur une conception robuste. Il est attendu pour le troisième trimestre 2026 à un tarif annoncé de 550 dollars (469 euros).

Le Galaxy S26 Ultra pourrait se passer de protection d’écran

Samsung préparerait un écran suffisamment abouti pour rendre les films et verres protecteurs inutiles. D’après les dernières fuites, le Galaxy S26 Ultra embarquerait une nouvelle génération de verre Gorilla Glass, combinée à un traitement antireflet avancé et à plusieurs technologies directement intégrées à la dalle. L’objectif est de corriger les défauts qui poussaient jusqu’ici les utilisateurs à ajouter une protection. Installer une protection d’écran ne serait plus seulement inutile, mais pourrait nuire à l’expérience. Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung semble vouloir proposer un écran abouti dès la sortie de boîte.

Nos tests de la semaine

Huawei FreeClip 2 : une évolution maîtrisée

Avec les FreeClip 2, Huawei affine sa formule d’écouteurs ouverts. Le confort progresse avec un port plus léger et une pression moins marquée autour de l’oreille, même sur de longues sessions. L’autonomie est en hausse, le son gagne en homogénéité, les appels audio restent très clairs et les contrôles s’enrichissent, notamment pour le volume. En revanche, ces écouteurs restent très dépendants de l’environnement. En effet, plus il y a de bruit autour, plus l’expérience audio varie. Leur design atypique ne fera toujours pas l’unanimité, le câble USB disparaît de la boîte, et on regrette l’absence de multipoint sur iPhone.

Honor Magic8 Pro : une arrivée très attendue en France

Honor lance enfin son Magic8 Pro chez nous, avec une sortie prévue pour la fin janvier. Ce modèle haut de gamme reprend l’essentiel de la version chinoise, avec une seule configuration et une batterie légèrement réduite pour l’Europe. La formule reste familière avec un grand écran AMOLED, une puce dernier cri, une charge très rapide, une partie photo ambitieuse et une promesse de mises à jour de 7 ans. Côté prise en main, le smartphone évolue en douceur par rapport au Magic7 Pro, avec un design très proche, un châssis un peu plus fin et un nouveau bouton latéral qui sert à la fois au déclenchement photo et aux fonctions d’IA. L’interface MagicOS gagne en modernité sans bouleverser les habitudes. Cette première prise en main nous a laissé l’impression d’un modèle abouti avec une fiche technique solide.

