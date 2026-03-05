Il laisse l’IA créer un système d’exploitation entier, voici le résultat

Un internaute a testé un système d'exploitation entièrement développé par “vide coding”, autrement dit par l'intermédiaire de l'IA. Révolution ou échec complet ? La réponse en vidéo.

Vib-OS le système d'exploitation entièrement créé par IA
Vib-OS, le système d'exploitation entièrement créé par IA / Crédits : Tirimid via YouTube

L'intelligence artificielle peut tout faire, ou presque. Quand ChatGPT a démocratisé le recours aux assistants IA, certains y ont vu la fin des développeurs. Après tout, il suffit de demander à un chatbot de coder ce que l'on veut non ? Pas tout à fait. Ce sera probablement le cas un jour, mais pour le moment, faire confiance à une IA pour créer un programme peut avoir des conséquences catastrophiques. Ça ne veut pas dire que c'est totalement inefficace cela dit.

Certains essayent même de créer un système d'exploitation complet pour ordinateur, à l'instar de Windows ou macOS, uniquement à l'aide de l'IA. Un tel projet appelé Vib-OS est disponible sur GitHub. Sur le papier, c'est alléchant : “Vib-OS est un système d'exploitation de type Unix entièrement développé à partir de zéro [par l'IA], compatible avec les architectures ARM64 et x86_64. Il intègre un noyau personnalisé, une interface graphique moderne inspirée de macOS, une pile réseau TCP/IP complète et un système de fichiers virtuel (VFS)“. Mais dans les faits ?

L'IA peut-elle développer un système d'exploitation opérationnel ?

Le youtubeur Tirimid a tenté l'expérience pour en avoir le cœur net. Premier bon point, Vib-OS démarre. Après avoir bataillé pendant plus d'une heure, certes. Pour le reste, ce n'est pas encore ça. Il est possible d'utiliser une application de prise de notes, jouer à un équivalent du Snake dans une version buguée et… c'est à peu près tout. Impossible de se connecter à Internet par exemple. Pire : le jeu Doom intégré ne fonctionne pas alors qu'il tourne sur tout et n'importe quoi.

La calculatrice ne répond pas si vous cliquez sur ses boutons, il faut utiliser les touches de votre clavier. Bug amusant : si vous ouvrez une application à l'aide du raccourci clavier associé, passer la souris dessus va la faire disparaître par morceaux. Mais si vous ouvrez celle pour écrire, vous allez au contraire la faire réapparaitre petit à petit. En résumé, disons que les développeurs humains ont encore de beaux jours devant eux.


